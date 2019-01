Motorola Solutions acquisisce Vaas International Holdings

Motorola Solutions, sempre molto attenta alle opportunità che si vengono a creare sul mercato, ha acquisito Vaas International Holdings. Azienda di "analisi video as a service", è un fornitore leader a livello globale di analytics dati e immagini per la localizzazione dei veicoli. La sua piattaforma di acquisizione e analisi delle immagini fornisce alla pubblica sicurezza e ai clienti commerciali i dati sulla localizzazione dei veicoli. Le sue controllate comprendono Vigilant Solutions per gli utenti delle forze dell'ordine e Digital Recognition Network (DRN) per i clienti commerciali. La società prevede ricavi per circa 100 milioni di dollari nel 2019.

Greg Brown, presidente e CEO di Motorola Solutions.

Il riconoscimento automatico delle targhe è uno strumento sempre più importante per le forze dell'ordine.

Con questa acquisizione, VaaS amplierà il nostro portfolio software per il centro di comando con il più ampio database condivisibile di informazioni sulla localizzazione dei veicoli, per aiutare a ridurre i tempi di risposta e a migliorare la velocità e la precisione delle indagini.

La piattaforma di VaaS consente una condivisione controllata e verificata dei dati attraverso molteplici agenzie delle forze dell'ordine. Le informazioni sulla localizzazione dei veicoli possono aiutare ad accelerare i tempi e migliorare i risultati ottenuti dalle agenzie per la sicurezza pubblica, in particolare se combinate con i registri di polizia. A titolo di esempio, le forze dell'ordine hanno utilizzato le soluzioni VaaS per arrestare rapidamente sospetti pericolosi e trovare persone scomparse.

Shawn Smith, co-fondatore di VaaS e presidente di Vigilant Solutions.

Siamo entusiasti di entrare a far parte di Motorola Solutions. Questa acquisizione ci consente di continuare a servire i nostri clienti attuali e di espanderci a livello globale, lavorando fianco a fianco con un'azienda impegnata nell'innovazione e nella crescita, guidata da uno scopo comune in linea con la nostra mission e cultura aziendale: 'Aiutare le persone ad agire al loro meglio nei momenti che contano.' Non c'è niente di meglio.

Todd Hodnett, co-fondatore di VaaS e presidente di Digital Recognition Network.

La nostra grande quantità di dati relativi alle targhe e la tecnologia AI hanno consentito nuove applicazioni commerciali dei nostri prodotti. Siamo certi che la commercializzazione di queste nuove applicazioni possa accelerare grazie al marchio e alla presenza globale di Motorola Solutions. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per far crescere e diversificare il settore in cui operiamo.

La lettura delle targhe è un'attività altamente specializzata che richiede telecamere e analisi appositamente studiate. Le telecamere fisse e mobili per la lettura di targhe di VaaS possono acquisire e analizzare le informazioni della targa, che differiscono notevolmente a seconda dello stato o paese, anche quando i veicoli si muovono ad alta velocità o in condizioni meteorologiche che limitano la visibilità.