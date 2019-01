TP-Link, annunciato il nuovo smartphone Neffos C5 Plus

TP-Link si distingue da sempre per proporre sul mercato prodotti caratterizzato da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. In questo filone, si inserisce sicuramente il nuovo smartphone Neffos C5 Plus, con a bordo Android Go. Dotato di schermo Fullview in formato 18:9 , e con diagonale di 5,34”, non fa rimpiangere modelli anche molto più costosi. Merito anche di Android Go: la versione “light” di Android Oreo, infatti, garantisce buone performance anche per dispositivi con RAM limitata. L’adozione di questa versione di Android permette al C5 Plus di aprire le applicazioni il 15% più velocemente e di sfruttare delle ottimizzazioni, come l’attivazione automatica della funzione Data Saver, che aiutano a ridurre i consumi di dati quando si accede ad Internet.

Adeguata anche la fotocamera posteriore da 5 megapixel che permette di catturare immagini e video dettagliati e nitidi in ogni condizione, grazie alle funzionalità HDR, Burst - per scattare una sequenza rapida di foto – e Panorama. La selfie camera da 2MP, dotata di modalità Beauty, utilizza speciali algoritmi per regolare l’esposizione in base alla luce ambientale e esaltare la luminosità del viso del soggetto.

Come per gli altri modelli della gamma Neffos, anche il C5 Plus è Dual SIM, e ha uno slot MicroSD in grado di ospitare schede fino a 64 Gbytes. La batteria da 2200 mAh garantisce autonomia sufficiente per la giornata, anche grazie alla modalità risparmio energetico. Completano il quadro, connettività Wi-Fi e Bluetooth, di alto livello grazie agli scrupolosi test condotti nei laboratori TP-Link finalizzati ad ottimizzare velocità e stabilità.

Neffos C5 Plus arriverà in Italia a partire da febbraio 2019 e sarà possibile acquistarlo presso punti vendita specializzati e della grande distribuzione. Sarà disponibile in 2 colorazioni - Grey e Red - e 3 versioni di memoria.



Questi i prezzi consigliati:

- 512MB RAM+8GB ROM al prezzo consigliato di 69,99 euro

- 1 GB RAM+8GB ROM al prezzo consigliato di 79,99 euro

- 1GB RAM+16GB ROM al prezzo consigliato di 89,99 euro