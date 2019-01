Symantec e Fortinet, Cloud Security completa e integrata

Quando due grandi player del mercato della cyber security collaborano, ne nascono sempre soluzioni di indubbio valore ed interesse. In questo caso, parliamo di Symantec e Fortinet. Lo scopo di questa collaborazione? fornire agli utenti la soluzione di sicurezza più completa e integrata del settore della Cloud Security.

Le funzionalità Next-Generation Firewall di Fortinet, infatti, sono progettate per essere integrate all’interno del Web Security Service via cloud di Symantec. Inoltre, le soluzioni per la protezione degli endpoint di Symantec sono pensate per essere integrate a loro volta con la piattaforma Fortinet Security Fabric. Questa collaborazione tecnologica fornisce i controlli di sicurezza essenziali su endpoint, reti, e ambienti cloud che sono fondamentali nel rispetto del framework di sicurezza Zero Trust.

Un vero esempio di sinergia, dove vincono tutti: le aziende, che offrono soluzioni più appetibili, e i clienti stessi, che possono avvantaggiarsi di livelli di sicurezza ancora più elevati.

Ed è proprio questo il caso: WSS è un servizio cloud di network security che fornisce protezione contro le minacce avanzate, controllo degli accessi, e protegge le informazioni di business critiche per un utilizzo sicuro e compliant di cloud e web. L’integrazione della soluzione FortiGate Next-Generation Firewall di Fortinet con il WSS di Symantec, risulta essere il set più completo di funzionalità di prevenzione delle minacce fornito via cloud, in un'unica offerta oggi disponibile sul mercato.

Art Gilliland, EVP e GM Enterprise Products di Symantec.

Come primo passo all’interno di questa partnership tecnologica, abbiamo in programma di fornire la migliore sicurezza attraverso la combinazione di controlli firewall avanzati enterprise-class con la sicurezza di rete leader del settore di Symantec. Attraverso questa partnership, il nostro intento è di fornire ai clienti congiunti tutta l’efficacia della piattaforma Symantec Integrated Cyber Defense rafforzata dal NGFW di Fortinet in una soluzione integrata, semplice da usare e da implementare.

Inoltre, la principale soluzione di settore sulla sicurezza degli endpoint di Symantec è progettata per essere integrata con la piattaforma Fortinet Security Fabric, fornendo ai clienti, in tempo reale, intelligence sulle minacce e una risposta automatizzata per attacchi basati su exploit e malware avanzato. L’interoperabilità tra la tecnologia SD-WAN di Fortinet sarà anche certificata per lavorare con il Web Security Service di Symantec attraverso il Technology Integration Partner Program Symantec. Nell'ambito della collaborazione, entrambe le società prevedono attività di go-to-market congiunte.

John Maddison SVP of products and solutions di Fortinet

Con questo annuncio, due leader di settore si uniscono per fornire funzionalità di sicurezza di classe enterprise attraverso cloud, network, ed endpoint. Una volta completata l’integrazione, i clienti di Symantec cloud web gateway potranno beneficiare dei controlli firewall avanzati di classe enterprise di Fortinet e, per la prima volta, i clienti Fortinet potranno acquistare il firewall leader di settore FortiGate Next-Generation tramite FWaaS. Con l'aggiunta di Symantec come partner Fortinet Fabric-Ready, la soluzione di sicurezza degli endpoint di Symantec sarà convalidata per integrarsi perfettamente con la piattaforma di sicurezza Fortinet Security Fabric e fornire una protezione più coerente ed efficace per i clienti comuni.

Ricordiamo che l’integrazione totale del Cloud Firewall Service all’interno di WSS sarà disponibile entro la prima metà del 2019. Sono stati integrati elementi di Fortinet Security Fabric con Symantec Endpoint Protection e le società intendono valutare ulteriori integrazioni.