Connected Smart Home, arriva il nuovo Orbi Mesh di Netgear

Oramai siamo entrati nell’era del Wi-Fi pervasivo, Netgear ha voluto presentare Orbi Mesh Wi-Fi System, dotato di Wi-Fi 6 pensato per una connessione ultraveloce. Azienda del settore per la fornitura di soluzioni di networking dedicate alle moderne smart home e PMI, Netgear annuncia l’imminente sviluppo del suo Orbi Mesh Wi-Fi system con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di coloro che necessitano di una rete domestica dotata di internet ultraveloce.

Grazie a un processore Qualcomm quad-core particolarmente avanzato, Orbi con Wi-Fi 6 supporterà flussi Wi-Fi simultanei con prestazioni ancora più elevate, rendendo possibile la connessione ultraveloce a dispositivi multipli permettendo alle moderne case connesse di sfruttare a pieno le prestazioni del Wi-Fi 6, che saranno introdotte nella prossima generazione di dispositivi mobili e per smart home.

David Henry, Senior Vice President Connected Home Products per Netgear

Netgear, insieme al nostro partner tecnologico Qualcomm, s’impegna da alzare ulteriormente l’asticella delle tecnologie innovative. Con la tendenza attuale che vede un numero sempre maggiore di dispositivi che consumano sempre più dati, è necessario che la rete wireless continui a funzionare. Portando l'ultima generazione della tecnologia Wi-Fi, 802.11ax alla piattaforma Orbi, Netgear sta portando il Wi-Fi mesh migliore e più performante al mondo al livello successivo.

Il sistema Wi-Fi Orbi di nuova generazione è ideale per le famiglie con molteplici dispositivi connessi contemporaneamente, che utilizzano molta banda internet per lo streaming video HD e 4K e per case dotate di dispositivi domestici intelligenti e sistemi di sicurezza per il monitoraggio video che trasmettono in streaming HD/4K ai dispositivi mobili. Con un sistema Wi-Fi Orbi Mesh che utilizza il Wi-Fi 6, inoltre, la rete di casa sarà pronta per supportare senza sforzo applicazioni ad altissima velocità e ad alto consumo di banda, giochi VR, trasmissioni sportive in diretta 4K, oltre che continuare a supportare tutti i dispositivi Wi-Fi precedenti.

Il pluripremiato Orbi Whole Home Wi-Fi System, che utilizza la tecnologia brevettata Fastlane3, sarà presto disponibile con Wi-Fi di sesta generazione, 802.11ax o Wi-Fi 6. Questa potente combinazione stabilirà nuovi benchmark nelle prestazioni dei Sistemi Wi-Fi Mesh.

Le prestazioni dei sistemi Orbi Mesh, leader del settore, sono ulteriormente migliorate aggiungendo 1024 QAM con un 4x4 Wi-Fi 6 backhaul che aumenta velocità, la copertura e la capacità di questo collegamento wireless dedicato alla connessione del router Orbi ai suoi satelliti.

Orbi con Wi-Fi 6 verrà reso disponibile sulla serie Orbi RBK50 nella seconda metà del 2019.