WD Black SN750 NVMe SSD, storage all’ennesima potenza

Western Digital annuncia le nuove unità in formato M.2 WD Black SN750 NVMe SSD ad elevate prestazioni e con una capacità di storage fino a 2 TByte.

L’azienda pensa a configurazioni desktop ad alte prestazioni e gaming PC e propone una versione dotata di un dissipatore di calore integrato, che contribuisce a mantenere una velocità e una temperatura costanti (sviluppata in collaborazione con gli esperti di EKWB).

Le unità, con capacità da 500 GByte a 2 TByte, saranno disponibili dalla primavera, in bundle con un software che consente il controllo dei parametri di funzionamento tramite dashboard.

Eyal Bek, Vice President of Marketing, Data Center and Client Computing di Western Digital

La realtà virtuale, nuove e coinvolgenti funzionalità e quantità di dati sempre più grandi, si traducono nella necessità di disporre di PC con capacità di archiviazione ed elaborazione sempre più elevate, in grado di ridurre i tempi di caricamento dei vari livelli, delle mappe e di altre azioni del gioco. I videogame elaborati con diversi gradi di difficoltà, richiedono un’attenta gestione delle prestazioni termiche, soprattutto nel caso degli SSD NVMe. Creato appositamente per potenziare i sistemi di gioco, grazie ad un avanzato sistema di watercooling, l’unità Western Digital Black SN750 NVMe SSD non ha rivali. Ancora una volta abbiamo realizzato l’impossibile, assicurando un notevole vantaggio competitivo ai gamer più esigenti.

Questo SSD NVMe di nuova generazione, basato sulla tecnologia, sul firmware e sul controller 3D NAND di Western Digital, è caratterizzato da una piattaforma SSD integrata verticalmente e progettata per massimizzarne le prestazioni, per rispondere alle esigenze degli appassionati di gaming e hardware che vogliono implementare o personalizzare la propria game station.

Questo nuovo drive offre una lettura sequenziale unica (fino a 3.470 MB/s per le versioni da 500GB e 1 TByte), un’elevata performance di scrittura (fino a 3.000 MB/s nella versione da 1TByte). L’unità raggiunge sino a 515.000 IOPS di lettura random e 560.000 IOPS di scrittura random (per la versione da 1 TByte) per offrire performance elevate, per gestire le applicazioni multi-threaded e ambienti multitasking con alta intensità di dati.

Western Digital Black SN750 NVMe SSD è accompagnato da 5 anni di garanzia, con un massimo di 600 TBW per la versione da 1 TByte e sino a 1.200 TBW per quella da 2 TByte.

Sullo standard M.2 2280, il nuovo WD Black SN750 NVMe SSD, è disponibile negli Stati Uniti nelle versioni da 250 GByte e sino a 2 TByte, a un prezzo consigliato da 79.99 USD a 499.99 USD, a seconda del modello e della capacità e acquistabile presso rivenditori autorizzati e sullo store WD.