Samsung SSD 970 EVO Plus, performance al top formato M.2

Samsung Electronics ha presentato oggi l’ultima evoluzione degli SSD NVMe del proprio listino e ha svelato il veloce drive SSD 970 EVO Plus.

Si tratta di un dispositivo ad alte performance per desktop e workstation, in piena concorrenza con l’unità WD Black SN750 NVMe SSD, appena annunciata da Western Digital.

Mike Mang, Vice President of Brand Product Marketing, Memory Business di Samsung Electronics

Fin dall’introduzione sul mercato consumer delle prime unità SSD NVMe nel 2015, Samsung ha continuato a realizzare innovazioni in grado di superare le limitazioni tecniche, in termini di progettazione e prestazioni, delle unità SSD. Questo dispositivo di archiviazione interna, grazie alla tecnologia V-NAND di quinta generazione, offrirà prestazioni senza precedenti nelle attività come la post-produzione di contenuti in formato 4K, la realizzazione e simulazione di modelli in 3D, nonché l’esecuzione di giochi di nuova generazione.

L’integrazione dei chip V-NAND e di un firmware ottimizzato consente di raggiungere significativi miglioramenti nelle prestazioni (fino al 53% per la velocità di scrittura), nonché una maggiore efficienza energetica rispetto al modello precedente, 970 EVO.

Questo dispositivo fornisce velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 3.500 megabyte al secondo (MB/s) e fino a 3.300 MB/s, rispettivamente, mentre le velocità casuali arrivano a 620.000 IOPS per le operazioni di lettura e fino a 560.000 IOPS per quelle di scrittura.

Grazie al compatto fattore di forma M.2 e all’interfaccia PCIe Gen 3,0 x 4 – la stessa di cui è dotata la maggior parte dei computer moderni - gli utenti potranno facilmente fare l’upgrade delle proprie apparecchiature elettroniche sostituendo il loro vecchio dispositivo di archiviazione con questo SSD. Come nel caso dei 970 EVO, anche questi nuovi SSD sono coperti da garanzia di cinque anni o fino a 1.200 Terabyte scritti.

Samsung SSD 970 EVO Plus è disponibile in quattro diverse opzioni di capacità: le versioni da 250 GByte, 500 GByte e 1 TByte sono già disponibili per l’acquisto in tutto il mondo, mentre la versione da 2 TByte sarà disponibile da aprile 2019. I prezzi di vendita consigliati partono da 105,59 euro.