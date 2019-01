RISCO Group, rinnovata la strategia del programma Stars

Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia

Consapevole che le soluzioni professionali dell’azienda necessitano di supporto tecnico e commerciale idoneo e preparato, RISCO Group investe costantemente nella formazione di distributori e installatori per creare una rete facilmente raggiungibile e in grado di erogare i servizi necessari. Per RISCO è quindi importante realizzare attività di formazione che possano consolidare il proprio canale di distributori e le competenze adatte per supportare a loro volta gli installatori, che devono essere in grado di relazionarsi con l’utente finale in modo competitivo e professionale. Per questo abbiamo progettato il programma Stars con moduli formativi e certificazioni, sia tecniche sia commerciali, fruibili tanto dai distributori quanto dagli installatori, che si avvalgono di video, tutorial e differenti presentazioni sulle soluzioni RISCO. Inoltre, vantando un solido canale in grado di coprire la totalità del territorio italiano, RISCO è in grado di assicurare una presenza capillare e un più facile accesso a professionisti della sicurezza competenti a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di consulenza.