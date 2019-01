SB Italia, produzione sotto controllo per Solo Italia

La nuova soluzione è stata progettata - su richiesta specifica del cliente - per essere visualizzata su schermi da 50 pollici, in modo che i dati fossero chiaramente visibili anche a distanza. Il “cuore” del nuovo monitoring è Qlik Sense, lo strumento di BI leader di mercato, intuitivo, facile da sviluppare e da avviare, che permette di creare visualizzazioni estremamente chiare, flessibili e interattive.

Come conseguenza di questo miglioramento, oggi il personale addetto al controllo di produzione dispone di uno strumento performante nel proprio lavoro quotidiano: i dati realmente utili sono sempre visualizzati e, in caso di criticità, particolari alert comunicano efficacemente la necessità di un intervento. Una caratteristica particolarmente apprezzata dal cliente è stata quella di poter personalizzare in ogni momento la soluzione: l’estrema facilità di utilizzo permette - anche a persone interne all’organizzazione non specializzate in IT - di modificare e, eventualmente, costruire nuovi cruscotti ad hoc.

Chiave del successo è stato il lavoro in team con il cliente, che ha permesso di mettere a fuoco le esigenze e individuare le informazioni chiave per governare il processo. Fabrizio Argiolas, Responsabile Sistemi Informativi di Solo Italia

Questa occasione è stata una sfida che pochi avevano affrontato. Con la conoscenza dei processi, un Partner di fiducia ed un prodotto flessibile e dinamico come Qlik, abbiamo ottenuto un risultato straordinario. I nostri operatori di linea sono in grado di capire la qualità della produzione in base agli indicatori in tempo reale sui monitor, sono in grado di sapere quando terminerà il batch di produzione grazie allo stato di avanzamento. Ma la gratificazione più grande è sentire la soddisfazione dei colleghi di reparto per il risultato ottenuto; essi stessi sono i primi a chiedere continue evoluzioni: ogni dato che può essere misurato e comparato con uno standard può essere inserito nei cruscotti, influenzando le decisioni del capo linea. Ringraziamo perciò tutti i collaboratori di SB Italia con i quali abbiamo ottenuto un ottimo traguardo.

Moreno Simonetta, B.U. Manager Business Intelligence di SB Italia

Questo progetto rappresenta per il settore industriale una reale novità: non sono molte le soluzioni che applicano cruscotti di BI direttamente sugli impianti. Grazie al nostro sistema, oggi chi è preposto al controllo delle linee produttive dispone di uno strumento utile, performante e altamente personalizzabile. Ancora una volta, la combinazione tra capacità del nostro team di comprendere le esigenze del cliente e concretezza progettuale si è dimostrata vincente, portando al cliente una soluzione di reale valore. La digital transformation è un viaggio continuo: ogni tappa conta. Questa occasione è stata una sfida che pochi avevano affrontato. Con la conoscenza dei processi, un Partner di fiducia ed un prodotto flessibile e dinamico come Qlik, abbiamo ottenuto un risultato straordinario. I nostri operatori di linea sono in grado di capire la qualità della produzione in base agli indicatori in tempo reale sui monitor, sono in grado di sapere quando terminerà il batch di produzione grazie allo stato di avanzamento. Ma la gratificazione più grande è sentire la soddisfazione dei colleghi di reparto per il risultato ottenuto; essi stessi sono i primi a chiedere continue evoluzioni: ogni dato che può essere misurato e comparato con uno standard può essere inserito nei cruscotti, influenzando le decisioni del capo linea. Ringraziamo perciò tutti i collaboratori di SB Italia con i quali abbiamo ottenuto un ottimo traguardo. Come conseguenza di questo miglioramento, oggi il personale addetto al controllo di produzione dispone di uno strumento performante nel proprio lavoro quotidiano: i dati realmente utili sono sempre visualizzati e, in caso di criticità, particolari alert comunicano efficacemente la necessità di un intervento. Una caratteristica particolarmente apprezzata dal cliente è stata quella di poter personalizzare in ogni momento la soluzione: l’estrema facilità di utilizzo permette - anche a persone interne all’organizzazione non specializzate in IT - di modificare e, eventualmente, costruire nuovi cruscotti ad hoc. . Il “cuore” del nuovo monitoring è Qlik Sense, lo strumento di BI leader di mercato, intuitivo, facile da sviluppare e da avviare, che permette di creare visualizzazioni estremamente chiare, flessibili e interattive. Ogni addetto alla linea produttiva è così in grado di monitorare, quasi in tempo reale - sono infatti necessari circa 6 secondi perché i dati raccolti siano elaborati e visualizzati - cosa accade in produzione e di intervenire in caso di eventuale criticità. Vengono visualizzati, per esempio, dati relativi alle quantità prodotte e ai pezzi difettosi. Le informazioni fornite servono a decidere rapidamente cosa e quanto produrre, anche in base alle necessità delle vendite e del magazzino.

Partendo dall’analisi dei bisogni della linea, sono stati predisposti 5 diversi cruscotti, 4 per le linee produttive e 1 cruscotto per una visione d’insieme. I dati provenienti dai sensori dislocati in diversi punti dell’area produttiva sono raccolti in un database e successivamente elaborati, tradotti in grafici e mostrati su schermi.