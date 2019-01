Asus ZenFone Max M2, mobilità e autonomia potenziati

Asus svela lo ZenFone Max M2, uno smartphone evoluto che punta tutto sulle caratteristiche tecniche all’avanguardia, sul display da 6,3” e sull’autonomia estesa.

Il modello di partenza, ulteriormente migliorato, è quello dello ZenFone Max M1, un dispositivo che ha riscontrato un certo successo grazie alla grande autonomia operativa e al costo contenuto.

Il nuovo M2 è progettato per andare “ancora più lontano”. Il display a tutto schermo da 6,3” è ancora più grande, il processore Qualcomm Snapdragon 632 Mobile Platform è ancora più veloce e la potente batteria da 4.000 mAh ad alta capacità consente agli utenti di divertirsi e vivere la vita al massimo. Il nuovo ZenFone Max (M2) utilizza una batteria ai polimeri di litio da 4000mAh ad alta capacità, realizzata appositamente per offrire le massime prestazioni in un corpo ancora più sottile: è possibile raggiungere fino a 33 giorni di standby (4G), fino a 21 ore di riproduzione video, fino a 22 ore di navigazione sul web in modalità Wi-Fi, 8 ore di gioco e fino a 35 ore di conversazione (3G).

Questo terminale è il primo della serie a utilizzare un display a tutto schermo da 6,3” HD+ (1.520x720 pixel) e un rapporto di visualizzazione 19:9. Il rapporto screen-to-body dell'88% consente agli utenti di aprire più applicazioni contemporaneamente, portando l'esperienza di utilizzo ad un livello superiore. Che si tratti di vedere video in streaming, di videogiocare o di navigare sul Web, gli utenti potranno immergersi in esperienze di intrattenimento ad alto impatto. Il display aiuta inoltre a mantenere ZenFone Max (M2) molto compatto e confortevole da tenere in mano, con un profilo sottile da 7,7 mm che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al precedente modello M1 da 8,7 mm.

Il sistema dual-camera presenta una fotocamera posteriore principale da 13MP con ampia apertura focale - f/1.8 – che consente di catturare scatti chiari e dettagliati in qualsiasi situazione.

Grazie alla funzionalità AI Scene Detection, l'utente può concentrarsi sul soggetto e ottenere fotografie perfette ogni volta: Zenfone Max (M2) riconosce, infatti, automaticamente 13 tipi di scena o soggetto e ottimizza le impostazioni della foto per ogni scatto. La stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS) aiuta anche a ridurre sensibilmente le vibrazioni della fotocamera per non avere più video mossi. La seconda fotocamera posteriore, ottimizzata per ritratti 'bokeh', facilita l'acquisizione di scatti dall'aspetto naturale con sfondi sfocati artisticamente che fanno risaltare immediatamente il soggetto della foto.

Per una magnifica esperienza audio, ZenFone Max (M2) ora presenta un altoparlante a cinque magneti con una bobina di metallo - un importante upgrade rispetto al diffusore a magnete singolo della generazione precedente - pilotato da un smart amplifier NXP a bassa distorsione per un suono cristallino più potente e dettagliato che mai.

Asus ZenFone Max (M2) è disponibile in Italia a partire dal 23 gennaio su Asus e-shop, presso gli Asus Gold Store e le principali insegne retail, ad un prezzo consigliato al pubblico di 199,99 euro, IVA inclusa.