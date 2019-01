Check Point Maestro, sicurezza hyperscale e gateway scalabili

Check Point Software annuncia oggi Check Point Maestro, una soluzione di security hyperscale che garantisce potenza e flessibilità a livello cloud.

Con Maestro, le organizzazioni possono facilmente scalare on demand i propri gateway di sicurezza Check Point, attivare nuovi server e risorse di calcolo nei cloud pubblici. La piattaforma consente a un singolo gateway di espandere la capacità e le prestazioni di 52 gateway in pochi minuti, offrendo alle aziende una vera flessibilità e consentendo un massiccio throughput del firewall pari a Terabit/secondo.

Questa scalabilità quasi illimitata consente alle organizzazioni di supportare le reti 5G ad alta velocità di trasmissione dati e bassissima latenza e di proteggere gli ambienti più grandi e più avidi di risorse, stabilendo nuovi standard nella sicurezza delle reti hyperscale.

Check Point Maestro offre nuove funzionalità avanzate:

• Sicurezza hyperscale: i clienti possono scalare i loro gateway esistenti di qualsiasi dimensione on-demand, per supportare oltre 50 volte il loro throughput originale, in pochi minuti. Consente di espandere senza soluzione di continuità la sicurezza hyperscale, proteggendo al contempo gli investimenti esistenti delle organizzazioni.

• Resilienza a livello di cloud: Maestro è l'unico sistema di sicurezza unificato in grado di offrire resilienza e affidabilità a livello cloud a tutte le implementazioni aziendali, con HyperSync di Check Point che offre funzionalità di clustering avanzato di livello telco e ridondanza completa.

• Supremazia operativa: La nuova soluzione è gestita intuitivamente da Maestro Security Orchestrator, che controlla tutti i gateway di un'organizzazione come un unico sistema di sicurezza unificato, riducendo al minimo le spese generali di gestione.

Le nuove appliance di sicurezza 6500 e 6800 stabiliscono nuovi standard di protezione contro le più avanzate minacce di quinta generazione che colpiscono le reti aziendali di medie e grandi dimensioni, offrendo una scalabilità senza precedenti. Combinando la pluripremiata suite di Check Point per la prevenzione delle minacce con la protezione SandBlast Zero-Day, e un hardware costruito appositamente, i gateway 6500 e 6800 offrono la possibilità di ispezionare il traffico di rete criptato SSL senza compromettere le prestazioni o il tempo di attività.

I gateway offrono prestazioni senza pari. Il modello 6500 fornisce 20Gbps di larghezza di banda del firewall e 3.4Gbps di threat prevention output. Il 6800 fornisce 42Gbps di larghezza di banda del firewall e 9Gbps di threat prevention output. Entrambi supportano la connettività fino a 40GbE e dispongono di opzioni di storage SSD e Dual SSD in uno chassis 1U.

Check Point Maestro e nuovi gateway di sicurezza della serie 6000 sono stati presentati durante il CPX 360 di Bangkok, il summit annuale sulla cyber-security ed expo per clienti e partner di Check Point. CPX 360 ha lo scopo di affrontare le sfide più urgenti della sicurezza informatica di oggi e di aiutare i clienti di tutte le dimensioni a sviluppare strategie per essere sempre un passo avanti rispetto alle nuove ed emergenti minacce informatiche e agli hacker più sofisticati.