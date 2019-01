Acer, presentato al BITT 2019 il nuovo Travelmate B114-21

Acer non trascura alcun mercato, e sicuramente il mondo education merita tutte le attenzioni del caso. L’azienda taiwanese, infatti, ha scelto di introdurre un modello da 14” nella sua gamma di PC didattici.

Grazie al supporto per i processori AMD APU A6-9220X con grafica Radeon R5, costituisce un aiuto valido per le attività di apprendimento e insegnamento. TravelMate B114-21 offre opzioni di archiviazione con SSD dual lane PCIe fino a 256 GB o fino a 64 GB di memoria flash eMMC. L'Acer TravelMate B114-21 vanta fino a 10 ore di autonomia e si dimostra un compagno di apprendimento affidabile per tutta la giornata scolastica.

Il display FHD da 14 pollici, grazie al meccanismo di apertura a 180 gradi del laptop, permette la condivisione dei contenuti con i compagni di classe.

Dicevamo della robustezza di questo prodotto di Acer: il TravelMate B114-21 è progettato con una protezione in gomma e una scocca resistente agli urti in grado di gestire tutto ciò che una frenetica giornata scolastica può riservare. Conforme al severo standard militare statunitense (MIL-STD 810G), può resistere a temperature estreme, condizioni meteorologiche avverse, cadute da 122 cm, urti e colpi.

Per quanto riguarda la connettività, questo modello viene fornito con antenne wireless 802.11ac e una porta Ethernet RJ-45. Il notebook offre inoltre numerose soluzioni per connettersi facilmente con periferiche esterne come schermi, TV e proiettori grazie a una selezione completa di porte, tra cui una porta HDMI, una porta USB 3.1 Gen1, due porte USB 2.0 e un lettore di schede SD.

Anche il software è chiaramente di ispirazione didattica: Microsoft Intune for Education consente agli amministratori IT di gestire facilmente i dispositivi all'interno di scuole di tutte le dimensioni. Il software include strumenti di roll-out e di gestione come Autopilot, per garantire la sicurezza dei contenuti.

Il TravelMate B114-21 fa parte della serie di PC didattici TravelMate rilasciata lo scorso anno, che include TravelMate B118 e il convertibile TravelMate Spin B1. La linea completa offre agli studenti e agli insegnanti più opzioni e funzioni tra cui scegliere, come lo schermo di Spin B1 che può ruotare di 360 gradi.

Il nuovo Acer TravelMate B114-21 sarà disponibile nell’area Emea in Aprile con prezzi a partire da 349,00 euro.