logogenie, cinque consigli per creare il vostro primo logo

In un mondo dove il branding è fondamentale, avere un logo per promuovere la propria azienda e vendere i prodotti a listino è di fondamentale importanza.

Magari pensate che creare un luogo sia roba da niente; tuttavia disegnare un logo accattivante è molto più difficile di quanto pensiate.

Chiedete a qualsiasi imprenditore e vi dirà la stessa identica cosa: avere un logo efficace è di cruciale importanza.

Un buon logo dovrebbe:

- Rappresentare chi siete;

- Simbolizzare i valori della vostra azienda;

- Essere creativo e facile da ricordare.

Se è la prima volta che disegnate un logo, eccovi cinque consigli che vi aiuteranno a crearne fin da subito uno di qualità.

Il vostro logo dovrebbe essere creativo - Mostrare le capacità creative della vostra azienda è importante e il vostro logo dovrebbe riflettere queste vostre qualità. I clienti si fidano di un logo creativo perché dimostra che siete capaci di avere delle idee uniche e innovative.

Pensate al futuro - Quando disegnate un logo, dovete giocare d’anticipo. Avrete anche di fare un po’ di marketing e far sentire il vostro nome sui social network. Dovrete pensare a come il vostro logo verrà visto dai clienti negli anni a venire. Assicuratevi di disegnare un logo che si adatti facilmente alle situazioni più disparate, un logo che invecchi bene. Per fare ciò, vi raccomandiamo caldamente di disegnare un logo che sia il più semplice possibile. Ma di questo parleremo più avanti.

Prima di cominciare, analizzate il mercato - Una volta che avete cominciato a usare il logo della vostra azienda, questo diventa parte integrante della vostra identità commerciale e verrà ricordato dai vostri clienti. Nessuno vuole essere ricordato per un logo brutto, poco accattivante. Accertatevi di analizzare i colori, le forme e i layout usati dalla concorrenza.

Bilanciate i colori nel modo giusto - Utilizzare i colori giusti è di fondamentale importanza. Un logo con i colori sbagliati confonderà i vostri clienti, smorzerà il loro entusiasmo. I colori sono importanti: trasmettono pensieri, idee, emozioni. Per esempio, possono rappresentare una certa industria o religione.

Più semplice è, meglio è - Creare un design troppo complicato non è mai una buona idea… di solito non fa altro che creare confusione. Come abbiamo detto poco fa, create un logo che sia il più semplice possibile. Aggiungere elementi grafici, pittogrammi e ghirigori indesiderati non farà altro che creare scompiglio. La cosa importante è far arrivare il messaggio e far sì che le persone capiscano quale sia il vostro settore.

Qualunque sia il design che avete in mente per il vostro logo, tenete a mente questi cinque suggerimenti e sarete sulla buona strada per creare un logo che si farà ricordare. Ora è giunto il tempo di darsi da fare. Create il vostro logo, un logo che rappresenti il vostro lavoro e le vostre idee.