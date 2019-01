Skanska sceglie i Toughpad FZ-G1 Panasonic per i cantieri

Il colosso dell’edizilia Skanska ha optato per i tablet Toughpad FZ-G1 di Panasonic per fornire un ufficio digitale mobile ai propri ingegneri anche in cantiere. I tablet consentono di accedere a informazioni sui progetti, lavorare con programmi Cad e Bim e utilizzare applicazioni specializzate. Grazie all’adozione dei Toughpad FZ-G1, Skanska ha ridotto la quantità di carta usata e ha aumentato l’efficienza del proprio personale, che può ora utilizzare un unico dispositivo per svolgere le proprie mansioni sia in cantiere che in ufficio.

Skanska ha fornito 100 Toughpad, personalizzati in base alle proprie esigenze e dotati di applicazioni specializzate, ad esempio per la gestione elettronica della documentazione e il software Bim. Tutto ciò permette a chi si trova in cantiere di accedere alle ultime informazioni relative a un progetto e di aggiornarle con grande facilità. Per gli ingegneri, i tablet sono ormai uno strumento di lavoro e di comunicazione con i propri colleghi, sia in ufficio che sul campo.

L’adozione dei tablet Panasonic si inserisce nel processo di transizione verso la Construction 4.0 (la digitalizzazione dell’industria delle costruzioni) avviata da Skanska da alcuni anni. La prima fase di questo processo è l’introduzione di strumenti di lavoro intelligenti e la digitalizzazione di tutte le attività operative, ed è per questa ragione che l’azienda ha avviato una partnership con Panasonic. I tablet e notebook rugged della gamma Toughbook sono stati introdotti in alcuni uffici e anche sul campo, per ridurre la quantità di documenti cartacei, snellire e organizzare il flusso delle informazioni e, soprattutto, approfittare di tutti i vantaggi di un approccio integrato all’attuazione dei progetti.

Questo modello di tablet Panasonic è stato scelto soprattutto grazie alla scocca resistente, perché device fully rugged con una finitura antiscivolo, impermeabile e resistente alla polvere, dotato di sistemi anti-urto che lo rendono capace di sopportare cadute da altezze fino a 180 cm. Il Toughpad FZ-G1 resiste a temperature estreme, a pioggia e neve e può essere utilizzato con i guanti da lavoro. Inoltre, è facilmente visibile all’esterno grazie allo schermo Wuxga da 10.1’’ (1920x1200) con elevata luminosità (fino a 800cd/m2) e abbastanza ampio da poter visualizzare disegni tecnici, piante e diagrammi.

Aleksander Szerner, Manager of Digitalization and Smart Equipment Technology di Skanska

Per la nostra azienda, la sfida maggiore era l’accesso alle informazioni di disegno e la sostituzione della documentazione cartacea con un equivalente elettronico. Abbiamo setacciato il mercato per trovare una soluzione che ci fornisse un notebook efficiente, e al tempo stesso utilizzabile in cantiere. Il Toughpad FZ-G1 Panasonic ci offre tutto questo e, soprattutto, è stato interamente configurato in base alle nostre richieste. Questo ci ha aiutato a snellire il flusso delle informazioni e quindi a migliorare l’efficienza con cui svolgiamo il nostro lavoro.

Gli operatori sul campo di Skanska usano anche 50 tablet FZ-G1 configurati ad hoc da Panasonic e Leica Geosystems per i team geodetici. Il tablet CS35 di Leica è basato sul Toughpad FZ-G1 ed è dotato di software professionale Leica Captivate. È stato disegnato per la visualizzazione e la raccolta di dati forniti dagli strumenti di misura nei cantieri, compresi MultiStation e tachimetri. La soluzione fornisce agli utenti accesso a una quantità enorme di materiale oltre alla capacità di gestirlo. Consente anche di visualizzare modelli realistici 3D.

L’implementazione dei device Panasonic da parte di Skanska ha richiesto soltanto tre mesi. Grazie all’intuitività dei tablet, l’azienda ha potuto saltare la fase di formazione e i dipendenti si sono velocemente abituati ai nuovi apparecchi.