Unidata ha scelto di utilizzare il PoP Telia Carrier di Roma

Per offrire ai clienti un’ottima connettività la società Unidata ha deciso di puntare sul PoP Telia Carrier con l’accesso diretto al backbone globale in fibra. Infatti il PoP (Point of Presence) Telia Carrier di Roma offre a Unidata accesso diretto al backbone globale in fibra di Telia Carrier, la prima rete abilitata ai 100G in Europa e Nord America.

Renato Brunetti, presidente di Unidata

Telia Carrier è stata la scelta naturale come partner di rete. I nostri clienti ora usufruiscono di una connettività della massima qualità e la partnership con Telia significa che potremo continuare a fare evolvere la nostra offerta con servizi come Cloud Connect che garantiscono alle aziende una connessione sicura, dedicata e scalabile al loro cloud, ovunque si trovi nel mondo.

Unitamente agli altri tre PoP di MIlano (Caldera, Data4 e Supermap) il PoP di Roma offre servizi backbone IP e Cloud Connect ad aziende, operatori e fornitori di contenuti che richiedono un backbone ad alta velocità affidabile per il loro traffico. Telia Carrier ha compiuto significativi investimenti in Italia negli ultimi anni, realizzando una rete in grado di supportare la crescente domanda di traffico e di contenuti delle aziende e degli utenti finali.