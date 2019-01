Italia4Blockchain, l’associazione di categoria si presenta

Il 31 gennaio sarà presentata presso la Microsoft House a Milano l’associazione di categoria dedicata interamente alla tecnologia Blockchain. L’obiettivo è quello di riunire in un unico contenitore tutte le realtà ed i professionisti operanti ed interessate al mondo blockchain.

L’associazione mira alla piena diffusione della tecnologia sul territorio, come fonte di sviluppo del Paese stesso, volendo diventare il riferimento primario per le istituzioni Italiane ed Europee, nonché attuare una serie di attività comuni a tutela del settore in campo scientifico, formativo e di capillarità regionale.

Durante la presentazione interverranno:

- Pietro Azzara, promotore dell’associazione, fondatore del Blockchain Forum Italia e CEO di BlockchainItalia.io che tratteggierà le linee guida dell’associazione, le modalità di associazione e i progetti in cantiere per il 2019;

- Fabio Moioli, Head Consulting & Services di Microsoft Italia, che contribuirà al dibattito illustrando l’esperienza di Microsoft nel settore Blockchain;

- Gianluigi Guida, Consigliere Giuridico del Ministro per gli Affari Europei;

- Prof. Savona, con delega al FinTech, che illustrerà la posizione attuale delle Istituzioni e le prospettive future in ambito Blockchain;

- Massimiliano Dragoni, Senior Policy Officer della Commissione Europea, che delineerà le principali iniziative dell’UE in tema blockchain, fra cui la creazione dell’associazione Europea e la spinta verso la creazione di un’organizzazione internazionale;

- Pietro Lanza, Blockchain Director IBM Italia, che presenterà i più recenti casi e l’approccio IBM nell’applicazione della blockchain.

L’evento sarà moderato da Fabrizio Barini, Responsabile del New Business Development di Intermonte Sim, primaria merchant bank italiana.