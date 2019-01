Wolters Kluwer Smart Hub, fatture elettroniche sotto controllo

Wolters Kluwer Smart Hub è una soluzione per la gestione delle fatture elettroniche e il dialogo con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Stiamo parlando di un servizio digitale presente nel portale di collaborazione del commercialista che permette ai clienti dello studio l’importazione di fatture in formato XML FE prodotte dal proprio software gestionale non interfacciato con il Sistema di Interscambio (SdI).

Smart Hub consente quindi l’invio al Sistema di Interscambio (SdI) e la gestione dei relativi esiti. Attraverso l’hub sarà possibile ricevere in automatico le fatture elettroniche di acquisto dal Sistema di Interscambio e di effettuare la consegna delle fatture al commercialista per la registrazione contabile.

Smart Hub consente al commercialista un attento controllo dell’operatività e di gestire il processo di fatturazione anche quando l’emissione del documento contabile avviene con uno strumento terzo.

Con Smart Hub, l’azienda cliente è in grado di inviare anche massivamente fatture in formato XML prodotte da un’altra applicazione al Sistema di Interscambio e di riceverne gli esiti, senza sostituire il proprio applicativo.

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

L’efficacia degli strumenti digitali si evidenzia proprio quando non obbliga le parti in causa, commercialista e cliente, all’uniformità strumentale. In accordo con il nostro principio di trasformare le interazioni con i nostri clienti in una lunga e continua esperienza incentrata esclusivamente sulle loro necessità e investendo in nuove tecnologie e competenze per consentire un’esperienza digitale end-to-end, possiamo dire che «Smart Hub» è l'esempio concreto della trasformazione digitale.

Smart Hub presenta un’interfaccia grafica immediata ed una “user experience” ottimizzata che permettono al cliente del professionista di gestire il processo con il Sistema di Interscambio in maniera intuitiva e rapida. Inoltre, con Smart Hub, l’azienda cliente dello studio invia al Sistema di Interscambio le sue fatture attive e riceve in automatico le fatture passive attraverso il “Codice Destinatario Wolters Kluwer”, senza avere la necessità di utilizzare altri applicativi.