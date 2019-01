Achab, al via il tour 2019 per promuovere il modello MSP

Achab ha annunciato l’inizio del Tour 2019: l’incontro con i service provider è alla base della digital transformation e della promozione del modello MSP.

Achab ha deciso di affrontare il mercato in modo non solo propositivo, ma anche formativo: ecco la ragion d’essere dell’Achab Tour 2019. Nel corso del roadshow, l’azienda incontrerà i fornitori di servizi IT per presentare loro un percorso di crescita all’insegna dell’innovazione. Durante questa iniziativa verranno illustrati un metodo vincente per approcciare la piccola e media impresa e selezionate soluzioni IT adatte alle esigenze di sicurezza, di gestione sia della documentazione IT sia dell’infrastruttura di rete, di business continuity e disaster recovery.

Andrea Veca, CEO di Achab

Achab intende continuare a ricoprire un ruolo primario nell’evangelizzazione del modello di business dei Managed Service Provider (MSP), promuovendo un metodo di erogazione di servizi IT basato sulla prevenzione delle criticità. Ora più che mai la digital transformation interessa le PMI italiane, per questo i fornitori di soluzioni IT sono chiamati ad abilitare l’innovazione. A tal fine proponiamo il modello di servizi IT gestiti ai nostri partner attuali e potenziali, in quanto garantisce efficienza, ricavi e soddisfazione del cliente e del fornitore.

Le tematiche degli incontri verteranno proprio sulle opportunità di migliorare il proprio buusiness, organizzando la propria offerta commerciale e tecnica tramite l'automazione tecnologica. Uno spazio sarà dedicato alla questione della protezione dei sistemi IT e dei dati dai virus e dai malware, che sempre più frequentemente minacciano l’operatività e la serenità delle aziende. In seguito, a seconda della tappa, verranno presentate le soluzioni consigliate per risolvere le problematiche di downtime dei clienti, per trarre vantaggio da una gestione centralizzata delle reti e dei device aziendali, e per documentare ogni aspetto delle reti dei clienti.

Claudio Panerai, CTO di Achab

Offrire formazione sul modello MSP e sulle soluzioni a valore di cui disponiamo è senza dubbio l’obiettivo che ci poniamo in questa serie di incontri, che vogliono essere un’occasione di aggiornamento importante per i partner con cui collaboriamo e per quelli futuri. Siamo infatti certi di aver selezionato delle soluzioni che rappresentano un valore aggiunto per gli MSP italiani. Nei nostri 24 incontri tratteremo le varie tematiche avvalendoci dell’autorevolezza di Webroot per la sicurezza IT, di Datto per i sistemi di disaster recovery e business continuity, di Auvik per la gestione automatica delle infrastrutture di rete e di IT Glue in quanto piattaforma cloud che aiuta gli MSP a documentare ogni aspetto delle reti dei clienti.

Nei primi sei mesi il roadshow toccherà per due volte 12 città; inizialmente con un workshop aperto a tutti i service provider, mentre un secondo rendez-vous sarà adibito all’approfondimento tecnico. L’iniziativa comincia il 23 gennaio da Macerata per passare da Forlì, e proseguire con Latina, Gorizia, Savona, Salerno, Varese, Cuneo, Bolzano, Bari, Pistoia, concludendo il primo giro a Venezia.

A questo ciclo di incontri, previsti dalle 17 alle 19 con aperitivo finale, seguirà l’evento nazionale dedicato agli MSP, ovvero l’MSP DAY, l’evento multivendor focalizzato su formazione e condivisione di soluzioni, best practices e casi di successo per gli MSP attuali e potenziali di tutto il territorio nazionale. L’appuntamento 2019 è per il 21 giugno a Riccione.