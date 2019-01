Attiva distribuisce i display professionali EIZO

Attiva ha concluso l’accordo di distribuzione in Italia con EIZO, azienda giapponese specializzata nella produzione di monitor professionali e dalle prestazioni elevate.

Davide Simonato, Direttore commerciale di Attiva S.p.A

Siamo molto orgogliosi di aver aggiunto le soluzioni di EIZO alla nostra line up, prodotti riconosciuti in tutto il mondo per la loro innovazione e qualità e che ci permettono di ampliare l’offerta dedicata al mondo BtoB con soluzioni ultra-performanti. Per la distribuzione nel nostro paese abbiamo deciso di puntare principalmente sulla linea FlexScan, gamma di monitor business con ampi margini di crescita in Italia che si avvale di tecnologie all'avanguardia per garantire la massima efficienza, ergonomia e affidabilità.



Piergiuseppe Carboni, General Manager di EIZO Italia

Crediamo che Attiva possa essere il partner giusto in grado di trasferire ai propri clienti il valore degli eccellenti prodotti EIZO. Da sempre focalizzata su prodotti di alta fascia, Attiva può proporre i nostri prodotti a completamento della propria gamma mantenendo così una omogeneità qualitativa nella propria offerta. Siamo certi che i clienti di Attiva sapranno apprezzare questa sinergia e la professionalità che accomuna le due aziende.

La linea FlexScan di EIZO è composta da monitor per uffici ultrasottili e dal design elegante, pensati per soddisfare tutte le esigenze degli utenti e applicazioni impegnative in ambito multischermo. Integrati con un pannello IPS, hanno la retroilluminazione LED che garantisce maggiore stabilità cromatica e di luminosità e il trattamento antiriflesso, fondamentali per chi deve trascorrere molto tempo davanti al video per lavoro.

I monitor FlexScan, inoltre, hanno una serie di sistemi intelligenti che aiutano ad ottimizzare l’uso del display e a risparmiare energia: Auto EcoView per regolare la luminosità, EcoView-Sense che rileva la presenza davanti allo schermo e attiva la modalità stand by quando ci si assenta, EcoView-Optimizer per ottimizzare la retroilluminazione. In questo modo, il monitor adatta la definizione del proprio display in base al programma che si sta utilizzando, migliorando colori e illuminazione per ogni applicazione e differenziando la cromaticità per Web, Office e Text al fine di garantire le prestazioni migliori.