Germania, E.ON entra nel mercato della banda larga

E.ON ha fatto il suo ingresso nel mercato della banda larga, con un investimento di 130 mln di euro attraverso la controllata per le telecomunicazioni e.discom.

L’obiettivo è quello di espandere la rete nel Brandeburgo, Germania, tramite connessioni FttB/H, in cui la fibra arriva direttamente nelle case e negli edifici. Con questo e con i futuri investimenti E.ON fornirà un contributo significativo per ampliare la connettività veloce delle aree rurali.

Specialmente nelle campagne infatti, l’accesso alla rete ad alta velocità è di importanza cruciale per attrarre imprese commerciali e quindi per la competitiva del commercio e dell’industria locali, oltreché per la qualità di vita, compresa la possibilità di smart working. E.ON aiuta così anche a migliorare il tasso di occupazione della regione.

Il distretto tedesco di Märkisch-Oderland ha assegnato a e.discom sei dei sette lotti d’appalto a disposizione: l’inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2019 con una durata di quattro anni, al termine dei quali 20.000 abitazioni beneficeranno della nuova connessione.

Thomas König, membro del Board E.ON e responsabile del segmento network e infrastrutture

Porteremo connessioni ultraveloci a banda larga anche nelle aree rurali, assicurando ai nostri clienti la possibilità di plasmare il futuro della regione.

L’offerta futura di E.ON nelle telecomunicazioni, in Germania, sarà rivolta sia a enti pubblici sia a clienti domestici e industriali, con la fornitura di connessioni per telefonia, Internet e TV con una banda tra i 200 Mbit/s e 1 Gbit/s, grazie alle connessioni FttB/H.