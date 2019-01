Nutanix, Matteo Scicolone diventa System Engineer Commercial

Nutanix Italia nomina Matteo Scicolone quale System Engineer Manager per il business Commercial, sarà alla guida del team tecnico di prevendita.

Christian Turcati, Presales Systems Engineer Manager

Matteo è una risorsa preziosa e vanta competenze tecnologiche e capacità manageriali che metterà a disposizione del team, il quale, sotto la sua guida, potrà proseguire con successo nella sua attività di supporto delle iniziative di business e aiutare i clienti a migrare da un’infrastruttura IT tradizionale verso un’infrastruttura invisibile, sfruttando tutti i benefici dell’Enterprise Cloud.

Con un’esperienza consolidata nel mercato IT come system engineer e responsabile prevendita sviluppata lavorando presso numerosi System Integrator, Matteo Scicolone nel 2000 entra a far parte di Terasystem come Field Engineer, per poi dedicarsi alla prevendita divenendo responsabile della divisione di consulenza, dove segue importanti clienti supportandoli nella definizione delle migliori soluzioni volte a soddisfare le loro esigenze di business.

Nel 2010, passa in Maticmind come IT Solutions Consultant Manager, coordinando il lavoro del team a livello nazionale.

Dal 2016 fino al suo ingresso in Nutanix, Matteo ha lavorato in Lutech S.p.A. come Presales Manager, con la responsabilità della supervisione del team e dello sviluppo dei rapporti con i partner tecnologici e valutando l'adozione di nuove tecnologie da integrare nel portafoglio d’offerta.