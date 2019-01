Panduit compra Atlona, azienda specializzata in audio-video

Atlona è all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie audio/video e Panduit ha voluto acquisirla per incrementare il proporio portafoglio di infrastrutture fisiche. Azienda specializzata in soluzioni innovative per infrastrutture di rete e per la manutenzione elettrica, Panduit ha acquisito Atlona.

Dennis Renaud, presidente e CEO di Panduit

Atlona è da tempo in prima linea nel settore dello sviluppo di tecnologie Audio/Video all’avanguardia che sfruttano il pieno potenziale della convergenza con le infrastrutture di rete”.Le loro soluzioni leader di settore vanno a integrare l’ampio portafoglio di infrastrutture fisiche di Panduit, e ciò ci permette di offrire ai clienti una soluzione end-to-end di qualità per il passaggio a sistemi di infrastruttura di rete sempre più complessi.

Queste soluzioni AV innovative sono supportate dalla rinomata garanzia di Atlona della durata di 10 anni.

Atlona progetta e sviluppa prodotti innovativi pluripremiati per un’ampia gamma di mercati AV e IT commerciali e residenziali di tutto il mondo, nei settori istruzione, affari, governo, intrattenimento e sanità. Le categorie dei prodotti offerti da Atlona comprendono soluzioni AV in rete, distribuzione di segnali, collaborazione wireless e automazione dei sistemi AV. Queste tecnologie consentono a progettisti, integratori, consulenti e installatori di sistemi di semplificare l’installazione, ridurre la manutenzione e massimizzare la versatilità delle soluzioni automatizzate di controllo.

Ilya Khayn, CEO di Atlona

Tra le nostre aziende esistono forti sinergie tra cui una cultura che mira a fornire prodotti innovativi di alta qualità focalizzati sulle esigenze dei clienti, oltre a eccellenti capacità nel settore dell’assistenza clienti. Questa collaborazione fornirà una soluzione single-source ai nostri canali di mercato ed espanderà la nostra diffusione a livello globale.

Nell’ambito dell’acquisizione, il team Atlona entrerà a far parte del gruppo Enterprise di Panduit. Per tutte le esigenze relative a vendite, assistenza clienti e corsi di formazione, Atlona continuerà a seguire i propri clienti dalla sua sede centrale globale di San Jose, in California.