IDC MarketScape: Lexmark è leader nei Managed Print Services

Per la ricerca IDC MarketScape, Lexmark è in grado di supportare e gestire nel modo migliore gli ambienti del cliente favorendo una trasformazione digitale reale. Infatti l’istituto di ricerca di mercato IDC nel suo “IDC MarketScape: Worldwide Contractual Print and Document Services Hardcopy 2018–2019 Vendor Assessment” ha posizionato Lexmark International, tra i leader del settore. Lexmark si è distinto negli IDC MarketScape che, nel corso degli anni, hanno preso in considerazione i servizi documentali e di stampa gestiti, quelli di workflow e i servizi di stampa sicura. L’ultimo rapporto cita come Lexmark sia “posizionata al meglio per supportare e gestire in modo efficace gli ambienti del cliente e favorire una trasformazione digitale reale”.

Allen Waugerman, senior vice president e chief technology officer di Lexmark

Studiamo appositamente hardware, soluzioni e servizi, così come sistemi perfettamente integrati, che siano in grado di creare un ambiente di stampa più semplificato, sicuro e produttivo. Siamo orgogliosi che l’IDC MarketScape premi il valore che offriamo ai nostri clienti.

Nel posizionare Lexmark tra i leader, il report afferma: “Lexmark continua a differenziarsi dai competitor grazie al proprio approccio al mercato verticale e a un’offerta completa di servizi globali”. Lo studio aggiunge, “attraverso investimenti in cloud, IoT e analisi dei dati, Lexmark sta dando vita a una piattaforma di servizi a 360° progettata per stare al passo con le dinamiche di uno spazio di lavoro in continua evoluzione”.

L’IDC MarketScape suggerisce alle aziende di considerare Lexmark “quando sono in cerca di competenze verticali in un ampio ventaglio di mercati e applicazioni”, così come quando “valutano programmi che si focalizzano su aree quali infrastruttura di stampa, sicurezza e ottimizzazione dei processi”.

Con un tasso di rinnovi dei contratti di servizi di stampa gestita pari al 95% e la leadership sancita dall’IDC MarketScape nelle categorie hardware, security e servizi, i clienti di tutto mondo possono scegliere Lexmark a occhi chiusi.