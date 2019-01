Synology presenta Active Backup for Business con un webinar

Synology presenta con un webinar la nuova soluzione di backup gratuita Active Backup for Business, si terrà il 29 gennaio alle 15.00.

Le funzionalità chiave di Active Backup for Business includono:

- Gestione attiva centralizzata: Active Backup for Business fornisce una gestione centralizzata attraverso un singolo pannello che consente di attivare e gestire tutte le impostazioni di backup senza dover accedere a ciascun dispositivo. La soluzione viene definita "attiva", in quanto estrae i dati dai dispositivi, anziché inviare i dati attraverso degli agent. Pertanto, Active Backup for Business è un unico potente strumento per raccogliere i dati dall'intera rete aziendale.

- Efficienza di backup: La deduplicazione globale garantisce che i dati non vengano archiviati in modo ridondante. Synology ha inoltre implementato il rilevamento dei blocchi modificati così da poter evitare la scansione dell'intero disco rigido e scoprire quali dati sono stati modificati dall'ultimo backup. La semplicità del portale per il ripristino automatico consentirà inoltre agli utenti finali di poter ripristinare i file senza dover richiedere l'assistenza del proprio reparto IT.

- Opzioni di ripristino: Active Backup for Business offre molteplici opzioni, dal supporto multi-dispositivo (PC, server fisici, macchine virtuali) alla scelta del livello di precisione delle opzioni di ripristino (completo o a livello dei file).