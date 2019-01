Microsoft Surface Go LTE Advanced, arriva la versione consumer

Dopo il successo di Surface Go for Business con LTE Advanced, Microsoft svela la variante consumer Surface Go, anch’essa dotata di connettività avanzata LTE.

Studiato appositamente per chi desidera il massimo della produttività anche in mobilità, Surface Go con LTE Advanced assicura una completa indipendenza da reti Wi-Fi, una caratteristica che si sposa alla perfezione con il design leggero ed ergonomico del dispositivo più piccolo della famiglia Surface.



Compagno ideale da portare con sé in vacanza o durante gli interminabili meeting di lavoro, Microsoft Surface Go con LTE Advanced garantisce una potenza portatile senza precedenti grazie alla presenza di due antenne LTE e il supporto del processore Qualcomm Snapdragon X16 LTE. Per garantire il massimo delle prestazioni anche in mobilità, la nuova versione consumer di Surface Go con LTE Advanced include il sistema operativo Windows 10 Home in modalità S, con la possibilità di ottenere gratuitamente il passaggio alla versione Home di Windows 10.



Viaggiare, giocare, scrivere o lavorare senza interruzioni è adesso possibile grazie a Surface Go con LTE Advanced che assicura fino a 8,5 ore di autonomia della batteria, senza dimenticare l’eliminazione completa della dipendenza dal Wi-Fi, un plus che riduce notevolmente le interruzioni e i rischi derivanti dalla connessione a reti non protette.

Surface Go con LTE Advanced è disponibile nella versione consumer al prezzo di 749,00 euro sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati.

Solo su Microsoft Store, sarà inoltre possibile usufruire di uno sconto del 10% rivolto a studenti, genitori e insegnanti. In più, fino al 2 febbraio, sarà possibile acquistare il “Bundle Surface Go 128GB + Surface Go Signature Type Cover + Surface Pen” con un risparmio di 114,99 euro.