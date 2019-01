Cloud privato, arriva Avaya OneCloud ReadyNow

Avaya OneCloud ReadyNow offre un percorso più semplice per sfruttare dei vantaggi “della nuvola” grazie a un nuovo modello di private cloud delivery.

Tramite questo modello è possibile accedere alle soluzioni del portfolio Avaya, come per esempio OneCloud per Unified Communications as a Service (UCaaS) e Contact Center as a Service (CCaaS), in grado di fornire alle aziende un percorso veloce, sicuro e automatizzato che sfrutta i vantaggi delle comunicazioni in cloud.

Le nuove offerte di cloud privato Avaya OneCloud ReadyNow si basano su un modello di licenze per user a scelta tra pacchetti predefiniti di servizio che integrano soluzioni UCaaS e CCaaS e che aiutano a ridurre rischi, costi e difficoltà nella transizione da soluzioni on-premise a piattaforme cloud.

OneCloud di Avaya è parte integrante della nuova soluzione Avaya Intelligent Xperiences – Avaya IX – che denomina l’architettura presentata questa settimana alla conferenza annuale Avaya ENGAGE ad Austin in Texas.

La nuova nomenclatura e categorizzazione dell’offerta Avaya, che si è avvalsa dei suggerimenti di clienti e partner, ottimizza il portfolio di soluzioni dell'azienda e riflette la ricchezza dell’esperienza che Avaya mette a disposizione dei clienti impegnati nel percorso verso la trasformazione digitale e nella migrazione delle proprie soluzioni al cloud.

Molti responsabili IT sono interessati ai vantaggi legati all'offerta di cloud pubblico come il modello di consumo basato su spese operative (Opex), la flessibilità e la velocità di implementazione. Avaya adotta un approccio al cloud ibrido e flessibile, grazie all’utilizzo di queste nuove soluzioni, in modo da soddisfare le esigenze di aziende di ogni dimensione, a partire dalle piccole e medie imprese fino alle multinazionali.

Le principali caratteristiche di Avaya OneCloud ReadyNow:

• Il percorso più semplice verso il cloud per le aziende che utilizzano l’opzione on-premise:

o Pacchetti UC e CC standard basati su architetture altamente automatizzate per velocizzare la definizione e la distribuzione.

o Un’infrastruttura cloud virtuale con data center presenti in tutto il mondo.

o Opzioni di configurazione personalizzabili volte a tutelare l'attuale user experience e il flusso di lavoro delle attività aziendali grazie ad Avaya in cloud.

o Dal design al proof-of-concept, da programmi pilota all’implementazione effettiva, tutto sempre all'interno della stessa infrastruttura.

o Inserimento di nuovi servizi e funzionalità in modo rapido ed efficiente sulla piattaforma cloud.

o Aumento o riduzione in base alle necessità per affrontare momenti di picco stagionali, progetti speciali o nuove esigenze.

• Livelli di soluzioni aziendali caratterizzati da costi e complessità ridotte

o I livelli di funzionalità, sicurezza e affidabilità richieste dalle aziende.

o Modello “single-tenant” per un miglior controllo dell’organizzazione

o Le aziende possono concentrare il personale più specializzato su progetti ad alto valore aggiunto, mentre Avaya gestisce la manutenzione e gli aggiornamenti attraverso il sistema di cloud delivery.

o Scelta di soluzioni personalizzate da esperti, progettate specificamente per ogni singola azienda.

o Team di esperti certificati Avaya che affiancano le aziende dalla fase di individuazione delle esigenze fino alla completa implementazione.

o Implementazioni personalizzate che consentono di avere a disposizione opzioni ibride di facile utilizzo che rispondono a singole, specifiche esigenze.

• Un servizio unico e affidabile

o Utilizzo di soluzioni UC, CC o entrambe.

o Assistenza di un team di esperti durante la migrazione al cloud.

o Servizi di assistenza disponibili 24/7 garantiti da SLA.

o Standard universali in materia di delivery forniscono livelli di servizio coerenti e affidabili.

o La sicurezza e la tranquillità di affidarsi al leader delle soluzioni di comunicazione.