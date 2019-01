NetApp sponsorizza Ducati anche per il Mondiale MotoGP 2019

Oltre a essere ancora lo sponsor ufficiale del team Ducati, NetApp continua a guidare la trasformazione digitale delle competizioni motociclistiche della scuderia. Il nuovo team Ducati MotoGP è stato presentato ufficialmente il 18 gennaio a Neuchâtel (Svizzera). Gli sviluppi tecnologici basati sui dati sulle moto da corsa aumenteranno le prestazioni dei piloti ufficiali Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, supportati dal collaudatore Michele Pirro.

Il mondiale di MotoGP inizierà a Losail (Qatar) il 10 marzo, a un anno dall’inizio della partnership fra Ducati e NetApp.

Ducati ha iniziato infatti la sua collaborazione con NetApp nel 2018 per sfruttare– attraverso la sua divisione Ducati Corse - il potenziale dei dati nel mondo delle gare. La partnership è stata recentemente ampliata per analizzare grandi quantità di dati in tutta le aree di attività di Ducati, tra le quali logistica, il marketing e la gestione delle relazioni con i clienti. Attraverso questa partnership, gli ingegneri di NetApp lavorano a stretto contatto con il team IT di Ducati per ottimizzare il loro Data Fabric e soddisfare esigenze specifiche e in rapida espansione in tema di archiviazione e gestione dei dati.

Con la soluzione All Flash FAS di NetApp, collegata a cloud, Ducati può ora gestire facilmente circa 200 applicazioni e più di 300 terabyte di dati e avere un accesso affidabile e in tempo reale allo storage all-flash aziendale più veloce al mondo da qualsiasi parte del mondo, attraverso multi-cloud, in piena conformità GDPR e con la garanzia di una rapida implementazione di una strategia di disaster recovery. Con la soluzione NetApp HCI, la potenza di un intero data center viene consegnata direttamente al team MotoGP di Ducati in pista. Ciò consente al team corse di prendere decisioni più rapide e basate sui dati per creare strategie vincenti attraverso la potente infrastruttura di hybrid cloud.

Alexander Wallner, Senior Vice President and General Manager Emea di NetApp

Abbiamo collaborato a stretto contatto con il team IT di Ducati per comprendere la necessità di un'infrastruttura di gestione dei dati all'avanguardia. NetApp HCI ridisegna la gestione dei dati e l'infrastruttura cloud di Ducati per costruire un framework IT potente e moderno. La soluzione NetApp HCI aiuta il team IT a prendere decisioni chiave e ad accrescere l’efficienza operativa nella produzione di moto e in altre aree di business.

Konstantin Kostenarov, Cto di Ducati Motor Holding

L'utilizzo di soluzioni di data management con protezione dei dati integrata e progettazione di disaster recovery ci aiuta a gestire lo sviluppo senza duplicare i nostri sforziInoltre, consente all’IT di Ducati di concentrarsi sulle nostre priorità di business per il futuro, sia nel mondo delle corse che nella produzione.

Stefano Rendina, IT manager di Ducati Corse

Con NetApp Flash Solutions saremo in grado di garantire risposte più rapide a tutte le istanze di business e di aumentare la velocità della nostra prototipazione e del go-to-marketHCI è stato implementato rapidamente grazie al supporto di NetApp Professional Services e ci aiuterà a costruire il modello futuro per gestire i nostri tre stabilimenti di produzione oltre a più uffici commerciali in tutto il mondo.

Fondata nel 1926, Ducati è un'azienda che produce moto appositamente progettate, caratterizzate da motori Desmodromici ad alte prestazioni, design innovativo e tecnologia all'avanguardia. Nel 2012 è entrata a far parte del gruppo Volkswagen.