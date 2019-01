Barracuda potenzia le capacità di Total Email Protection

Total Email Protection di Barracuda introduce la soluzione automatizzata Forensics and Incident Response per individuare e risolvere gli attacchi email mirati. Disponibile per tutti i clienti di Total Email Protection, la soluzione automaticamente reagisce agli incidenti fornendo diverse opzioni per la bonifica e aiutando le organizzazioni a risolvere i problemi in modo più rapido ed efficiente.

Asaf Cidon, Responsabile Content Security di Barracuda

Oggi quando i team responsabili della sicurezza vengono a conoscenza di attacchi veicolati tramite email, nella maggior parte delle aziende la risposta agli incidenti è un lungo processo manuale che può richiedere ore o addirittura giorni, durante i quali spesso avviene un secondo attacco. Forensics and Incident Response indirizza questi problemi mettendo a disposizione delle aziende gli strumenti e le informazioni necessarie per gestire gli incidenti in pochi minuti e in un modo più proattivo.

Spesso i cybercriminali tentano di aggirare i sistemi di protezione email utilizzando tattiche di social engineering - mail che non contengono codice malevolo, allegati, link o account - o cercando di riutilizzare credenziali sottratte durante violazioni precedenti o compromesse mediante un diverso vettore. Quando un attacco di questo tipo riesce ad aggirare le difese, gli amministratori devono reagire velocemente. Grazie a Forensics and Incident Response, quando un utente riferisce un attacco mirato, gli amministratori possono analizzare l’attacco, individuare gli utenti colpiti, rimuovere le email pericolose direttamente dalla mailbox degli utenti e inviare avvisi agli utenti colpiti. Inoltre, le funzionalità di insight aiutano a identificare le anomalie nelle mail consegnate, fornendo a clienti e partner di canale metodi proattivi per l’individuazione delle minacce.

Wibur-Ellis, azienda globale leader nell’agribusiness, ha implementato Forensics and Incident Response per rafforzare la sicurezza email e il suo team IT ha subito riportato benefici. Prima dell’introduzione della soluzione, il team IT si affidava agli utenti per venire a conoscenza di attacchi che avevano aggirato i sistemi di difesa. Ogni giorno gli utenti riferivano di alcuni attacchi, molti dei quali basati su tattiche di social engineering, e per ognuno di questi attacchi il team doveva esaminare decine di migliaia di email per verificare se qualcuno degli altri 4.000 utenti avesse ricevuto lo stesso messaggio.

Rick Cahoon, Direttore Enterprise Security and Support di Wilbur-Ellis

Barracuda Forensics and Incident Response ci permette di individuare le mail che hanno aggirato i filtri e rimuoverle in tempi brevissimi. Sapere chi ha ricevuto la mail pericolosa ora non richiede altri strumenti. Quando viene segnalata una mail sospetta possiamo iniziare subito la bonifica e spesso completarla in pochi minuti. Possiamo sapere quali utenti hanno ricevuto la mail, chi ha cliccato su link pericolosi e bloccare le mail provenienti da quell’account, il tutto all’interno della stessa interfaccia. Barracuda Forensics è una grande conquista per i nostri team IT e di sicurezza.