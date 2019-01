Colt Intelligent Communications, network e cloud potenziati

Colt Technology Service lancia Intelligent Communications, che integra le applicazioni per la produttività cloud di Microsoft con le reti voce e dati di Colt. La nuova soluzione enterprise è stata creata per offrire prestazioni end-to-end, sicurezza e affidabilità per una gestione unitaria degli applicativi IT.

Rajiv Datta, Chief Operating Officer di Colt

Il modo di lavorare continua a cambiare: la partnership tra Colt e Microsoft garantisce ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per accelerare la loro digital transformation e lo sviluppo del business.

Grazie a una combinazione personalizzabile di servizi, accesso premium a Internet o al cloud e l'offerta di prodotti Microsoft Office 365, incluso Teams, Colt è in grado di fornire alle aziende una soluzione di comunicazione di livello superiore, che favorirà la produttività e la collaborazione. Con Colt Intelligent Communications, le aziende possono beneficiare di costi amministrativi inferiori e della semplicità di utilizzare un unico fornitore per desktop, voce, connettività, collaboration e professional services.

In Europa Colt Intelligent Communications Service sarà disponibile in 13 Paesi, per offrire alle aziende il supporto di cui hanno bisogno, riunendo tutte le offerte di comunicazione sotto un unico provider.