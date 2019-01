Tnet fa il punto con le aziende su sanzioni e realtà del GDPR

Sono arrivate le prime sanzioni alle aziende per data breach. Secondo Tnet esistono soluzioni tecnico legali per rimediare e riuscire a provvedere in modo veloce. A distanza di otto mesi dall’entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati, in Europa si manifestano i primi casi di sanzioni per data breach.

Come previsto, la violazione viene punita concretamente ed è necessario rispettare le norme sia dal punto di vista delle politiche e dei regolamenti aziendali, sia dal punto di vista implementativo e tecnologico. Un’occhiata a casi concreti (fonte: Agenda Digitale) mostrano ammende di 4 mila euro che salgono a 400 mila euro in strutture pubbliche o private con gravi mancanze di sicurezza del dato.

Per questa ragione Tnet forte anche della sua grande esperienza nel settore della security, ha proposto giovedì 24 gennaio il seminario gratutio online “GDRP, arrivate le prime sanzioni. Come correre ai ripari?”. Il webinar è stato tenuto da Francesco Mazzola, CEO, e Alessandro Raciti, COO.

Francesco Mazzola, CEO Tnet

Tnet ha da sempre sostenuto la linea prioritaria della protezione dei dati e della sicurezza dei sistemi IT aziendali, già prima dell’entrata in vigore del GDPR La sicurezza non è una filosofia, è un comportamento necessario nelle organizzazioni pubbliche e private di ogni dimensione. Per questo Tnet ha un’area specifica di data protection costantemente in evoluzione. Questo seminario costituisce il terzo appuntamento da noi organizzato per le aziende e fa parte non solo di un’offerta commerciale e di business, bensì di un percorso finalizzato a divulgare cultura, sensibilità e attenzione verso le procedure di sicurezza. Reagire correttamente oggi non significa solo evitare sanzioni, ma migliorare le proprie aziende per il successo futuro.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di offrire alle aziende pubbliche e private di ogni dimensione un aggiornamento sulle sanzioni già erogate in Europa, una panoramica sui rischi per le aziende e le soluzioni concrete di carattere tecnico-legale per essere conformi alla normativa e superare ottimamente controlli o ispezioni.