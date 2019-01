Liferay Commerce 1.1, per user experience B2B personalizzate

Commerce 1.1 rappresenta la più recente release pensata da Liferay per automatizzare i processi di checkout tramite workflow personalizzati.

L’integrazione completa di Liferay Commerce con Liferay DXP consente agli utenti aziendali di creare e implementare contenuti personalizzati e workflow, applicare IVA, sconti e regole di spedizione personalizzati.

Le nuove funzionalità di Liferay Commerce 1.1 rendono l’esperienza di acquisto B2B più semplice che mai, con la possibilità di gestire prodotti basati su abbonamento e di riordinare quelli acquistati in precedenza. Un’interfaccia utente semplificata permette ai responsabili vendite di gestire i propri account, creare ordini per i clienti e visualizzare lo storico degli acquisti.

Corbin Murakami, Product Manager di Liferay

Le aziende B2B sono sempre più consapevoli dell’importanza delle vendite digitali, ma gli sforzi per incrementare le entrate sono ostacolati da esperienze complicate e poco fluide, che non vengono apprezzate dai clienti. Con Liferay Commerce 1.1, le aziende hanno modo di avviare le proprie vendite digitali, sfruttando asset, dati e contenuti esistenti, in modo da non dover iniziare da zero. Acceleratori per settori verticali specifici, come il manifatturiero, facilitano la creazione di nuove esperienze di acquisto specifiche per questi settori.

Nuove funzionalità di Liferay Commerce 1.1:

• Gestione degli abbonamenti: sempre più spesso le aziende B2B adottano l’abbonamento come modalità di pagamento, Liferay Commerce 1.1 supporta questa opzione per prodotti e servizi, per semplificare il processo di riordine.

• Accelerator B2B: un nuovo accelerator, progettato nello specifico per il settore manifatturiero, permette ai rivenditori di configurare un portale da utilizzare per commercianti, clienti e altre tipologie di user, con semplici attività di progettazione e implementazione. L’accelerator include sito, tema, esempio di contenuti e ulteriori strumenti di gestione preconfigurati, per ridurre in modo drastico il time to market di un progetto.

• Integration Manager: il nuovo integration manager di Liferay Commerce 1.1 permette agli amministratori di sistema di gestire tutte le integrazioni di Liferay Commerce da un unico punto. Possono programmare e controllare i propri connettori Liferay Commerce e le operazioni di integrazione dei dati direttamente da un’istanza di Liferay DXP, con le attività svolte in una Java Virtual Machine separata per sicurezza.