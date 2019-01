Philips 499P9H, il display curvo da 49” per la produttività

MMD porta sul mercato il display Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide; il monitor da 49” vanta numerose caratteristiche pensate per incrementare la produttività.

L’obiettivo è quello di soddisfare i professionisti che dispongono o intendo passare a una soluzione dual-display. Grazie al formato extra wide, il 499P9H risulta equivalente a due monitor full-size 27” Quad HD. Dotato di un pratico USB-C docking, che offre il beneficio di un trasferimento dati ad alta velocità e di una connettività flessibile, così come una webcam pop-up e un design eco friendly, questo monitor ha davvero tutto.

La struttura, elegante e robusta, è costruita attorno alla matrice con curvatura 1800r, progettata per rispecchiare la forma naturale dell’occhio e favorire la concentrazione. Per adattare scenari di installazione aggiuntivi, un interruttore integrato MultiClient Integrated KVM permette l’uso della funzione Multi-View, utile per gestire due dispositivi separatamente allo stesso tempo con una singola tastiera e un mouse, risparmiando tempo e spazio.

La risoluzione Dual Quad HD (5.120x1.440 pixel) significa una più alta densità di pixel e un maggior dettaglio, mentre la tecnologia VESA-certified HDR 400 permette di riprodurre colori intensi, neri profondi, ma anche toni chiari e bianchi luminosi. Il pannello VA offre un contrasto statico elevato e una grande precisione di riproduzione dei dettagli; ideale per attività CAD, graphic designer, architetti, ingegneri, fotografi, e tutti gli altri professionisti che richiedono la massima precisione a livello di pixel.

Tra le peculiarità distintive, una docking station USB 3.1 type-C con trasferimento dati veloce e connettore reversibile. Le unità periferiche, così come i notebook, possono essere collegate direttamente nel monitor per trasferire file, guardare video, e altro ancora.

E per completare l’esperienza docking, una connessione wired sicura può essere fornita ai notebook senza un qualsiasi cavo separato grazie alla porta integrata RJ45. Per ulteriore convenienza e sicurezza, il monitor include una comoda pop-up webcam equipaggiata con riconoscimento facciale Windows Hello, il quale può essere discretamente e in sicurezza nascosto, quando non in uso.

Il Philips 499P9H è disponibile da gennaio 2019 con un prezzo suggerito di 1.099,00 euro.