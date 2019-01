Digital supply chain, le soluzioni innovative JDA e Panasonic

JDA e Panasonic collaborano per sviluppare l'offerta di soluzioni tecnologiche innovative e integrate per quello che riguarda la digital supply chain. Le due aziende hanno annunciato un accordo per lo sviluppo di soluzioni integrate basate su JDA Luminate e sulle esclusive tecnologie di Panasonic per i settori manufacturing, logistica e retail. Le soluzioni integrate sono state annunciate durante NRF Big Show di New York.

Insieme, JDA, che fornisce soluzioni tecnologiche end-to-end per la digital supply chain a oltre 4000 clienti in tutto il mondo, e Panasonic, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni che spaziano dall'elettronica consumer al settore industriale, dall'edilizia al residenziale e che vanta 100 anni di storia, porteranno innovazioni di processo complete ai clienti che si avvalgono delle tecnologie digitali edge, che includono SaaS, Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (IA), machine learning (ML), tecnologie di rilevamento in tempo reale e analisi avanzate.

Girish Rishi, CEO, JDA

La trasformazione dell’autonomous supply chain è solo all'inizio e si realizzerà grazie alla correlazione tra tecnologie edge e il software della supply chain aziendale. La partnership di JDA con Panasonic è un importante passo in questa direzione. Questa infatti non solo rafforzerà la presenza di JDA in Giappone, ma consentirà ai clienti nei Customer Experience Center di JDA a Scottsdale e Londra e nella sede di Panasonic Connected Solutions Company a Tokyo di testare queste nuove tecnologie, toccando con mano l’autonomia di cui in futuro potranno disporre nelle fabbriche, nei magazzini e negli store.

JDA e Panasonic utilizzeranno i punti di forza delle rispettive basi clienti per espandersi in nuovi mercati e collaborare per promuovere il business a livello globale fornendo nuove soluzioni che rispondono a casi d'uso chiave, tra cui:

- Integrazione di JDA Luminate con Panasonic Visual Sort Assist: Questa soluzione migliora l'efficienza dello smistamento dei pacchi nei magazzini, sfruttando la tecnologia di scansione e la proiezione di immagini per accelerare il processo di smistamento su nastro trasportatore, il tutto collegandosi al sistema principale per fornire dati e approfondimenti in tempo reale.

- Integrazione di JDA Luminate Store Optimizer con la rilevazione delle scorte in esaurimento di Panasonic: Attraverso questa soluzione, le informazioni sull’esaurimento delle scorte vengono inviate in tempo reale dallo store alle fabbriche, ai magazzini e al personale dello store, consentendo un rifornimento più tempestivo degli scaffali, il miglioramento dei piani di produzione e spedizione, ottimizzando al contempo la pianificazione del layout del negozio attraverso l'analisi di esaurimento delle scorte.

- Integrazione di JDA Luminate Control Tower con l'analisi della flowline di Panasonic: Questa soluzione include il rilevamento e l'analisi del comportamento di dipendenti e macchine consentendo di migliorare l’assegnazione di compiti e la gestione di strumenti quali carrelli elevatori e altre attrezzature nei siti di produzione e nei magazzini.

- Integrazione di JDA Luminate Control Tower con il sistema di riconoscimento facciale di Panasonic: Questa soluzione migliora la sicurezza e consente l'ottimizzazione in tempo reale dei lavoratori in base a ID / posizione del personale, così come del comportamento dei consumatori e dell’analisi demografica per il merchandising e il marketing.