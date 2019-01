Acer, nuovi Chromebook da 12” per le aule scolastiche

Acer presenta i primi due modelli Chromebook da 12”, robusti e specificamente progettati per l’utilizzo nel contesto delle aule scolastiche.

L’attenzione di Acer verso il mondo educational è nota da tempo, e in quest’ottica si inseriscono due nuovi Chromebook: i primi da 12" pensati per il mondo scolastico. La robustezza è sicuramente ai vertici, con display antibatterico Corning Gorilla Glass, oltre ad un design studiato per resistere alla naturale esuberanza dei bambini.

Il Chromebook convertibile Spin 512 ha meccanismo di apertura a 360 gradi consente agli studenti di utilizzare il display in quattro modalità, mentre il pennino EMR incluso permette di prendere appunti può essere comodamente riposto nel vano incluso nella scocca del dispositivo.

Il modello Chromebook 512 presenta invece un look da notebook tradizionale ed è disponibile in versioni touch e non-touch.

James Lin, General Manager, Commercial & Detachable Notebooks, IT Products Business di Acer

nuovi Acer Chromebook 512 e Spin 512 offrono schermi in formato 3:2, in modo che gli studenti possano visualizzare più informazioni mentre collaborano, effettuano ricerche online e lavorano su compiti e progetti. Grazie a design robusti e caratteristiche come doppia webcam, un display antibatterico Corning Gorilla Glass e tastiera adatta anche ai più piccoli, i nuovi Chromebook Acer possono affrontare ancora meglio le difficoltà tipiche dell'uso in ambito scolastico.

Dicevamo della robustezza di questi nuovi prodotti di casa Acer: Chromebook Spin 512 e Chromebook 512 sono conformi ai severi standard militari statunitensi MIL-STD 810G e grazie a un design rinforzato e a una scocca ammortizzata possono resistere a cadute da fino a 122 cm di altezza e sopportare fino a 60 kg di pressione. Inoltre, i nuovi Chromebook Acer sono progettati per essere utilizzati anche dai bambini più piccoli; sono stati certificati per soddisfare due importanti standard di sicurezza per i giocattoli: l'ASTM F963-16 e l'UL/IEC 60950-1.

La tastiera è inoltre resistente agli schizzi e in grado di offrire protezione al notebook fino a 330 ml di acqua. Insomma, una serie di caratteristiche sicuramente valide, che non mancheranno di riscuotere il giusto interesse.

Per quanto riguarda le caratteristiche, i display dei nuovi Chromebook Acer hanno un rapporto 3:2 che aumenta la produttività e offre il 18% di spazio in più rispetto ad un equivalente display in 16:9. Di conseguenza, gli studenti possono visualizzare più informazioni, mappe, foto e compiti in un'unica schermata. I display HD+ da 12" offrono una risoluzione di 1366 x 912 pixel e tecnologia IPS, che ricordiamo avere un eccellente angolo di visuale, ideale per la collaborazione.

Lo schermo touch del Chromebook Spin 512 è protetto da un Gorilla Glass Corning antibatterico e resistente ai graffi, ideale per gli studenti che si trovano a condividere i dispositivi o a utilizzarli in ambienti diversi durante la giornata.

Il Chromebook 512 si può aprire a 180 gradi sul banco per essere condiviso con altri studenti durante nel corso delle lezioni o durante i progetti scolastici. Il display è disponibile in versione touch o non touch.

Il Chromebook Spin 512 dispone di una fotocamera da 8 megapixel opzionale sulla scocca, mentre il Chromebook 512 classico ha una unità opzionale da 5 megapixel, in modo che gli studenti possano acquisire immagini e video di alta qualità per le ricerche scolastiche. Inoltre, gli studenti possono mettersi in collegamento tra loro via chat e Google Hangouts utilizzando la webcam Acer HD posizionata sopra il display.

Il Chromebook Spin 512 è dotato di un meccanismo di apertura a 360 gradi che permette di utilizzare il display in modalità tablet per la lettura di libri di testo digitali, in modalità notebook per l'input da tastiera, in modalità di visualizzazione per avvicinarsi maggiormente allo schermo e in modalità tenda per la visualizzazione di video e presentazioni.



Il Chromebook Spin 512 include un pennino EMR che permette agli studenti di prendere appunti, creare progetti, annotare idee e interagire con app e siti web in modo semplice e naturale. Per tenerlo al sicuro, lo stilo può essere riposto nell'apposito slot.

Sul fronte autonomia, i due sistemi garantiscono fino a 12 ore di autonomia, sufficiente per diversi giorni di utilizzo in classe o per un supporto continuo, dalla mattina alla sera.

Ovviamente anche la connettività non può essere trascurata, ed infatti gli studenti avranno a disposizione una connessione a Internet veloce e affidabile grazie alle antenne Intel Gigabit WiFi 2x2 802.11ac MU-MIMO. Le periferiche esterne possono essere collegate ai notebook tramite Bluetooth 4.2 o attraverso le due porte USB 3.1 Type-C Gen 1, che si possono utilizzare per caricare il dispositivo e altri prodotti, per trasferire rapidamente i dati fino a 5 Gbps di velocità e per collegare un display HD esterno. I Chromebook includono anche due porte USB 3.0.

Gli amministratori IT troveranno semplice effettuare aggiornamenti, configurare app, utilizzare estensioni e gestire policy grazie all’interfaccia web che rende i nuovi Chromebook facili da installare e gestire. I Kensington lock consentono inoltre di assicurare i dispositivi ai relativi banchi e laboratori.

Gli studenti rimangono sempre protetti, dal momento che Chrome OS viene automaticamente aggiornato e protegge i suoi utenti da minacce online come virus e malware. I dispositivi Acer Chrome supportano l'utilizzo da parte di più utenti; ogni studente può quindi semplicemente accedere al proprio account univoco ed essere sicuro che il proprio progetto, l'account Gmail e le altre informazioni siano conservati al sicuro, anche se il Chromebook venisse perso o rubato. Lo spazio di archiviazione su Google Drive protegge in modo sicuro file, documenti e foto nel cloud e garantisce che la loro versione più recente sia sempre a disposizione.

I nuovi Chromebook inoltre supporteranno completamente Google Play fin dal momento del lancio, dando accesso a milioni di app Android e Chrome per l'apprendimento, la ricerca, il divertimento e altro ancora.