Brady, la nuova BradyPrinter M611 è gestibile da smartphone

Brady, con la nuova stampante mobile BradyPrinter M611 introduce un nuovo capitolo nell’evoluzione costante dell’identificazione. Ora le etichette più complesse possono essere progettate facilmente ovunque usando solo uno smartphone e l’app gratuita Etichette express di Brady Corporation prima di stamparle su affidabili materiali di tipo industriale con la BradyPrinter M611.

Inoltre, installando all’app Etichette express di Brady su qualunque smartphone, gli utenti possono progettare facilmente etichette complesse con codici 1D e 2D e codici a barre, serializzare, utilizzare una vasta libreria di immagini, nonché includere testo, stampa dell’orario e persino dati dal cloud. L’app Etichette express offre le funzionalità più complete per la progettazione di etichette attualmente disponibili per uno smartphone e comprende procedure guidate che permettono di creare velocemente specifiche etichette di identificazione.

I progetti di etichette possono essere inviati alla BradyPrinter M611 dall’app Etichette express installata su uno smartphone via Wi-Fi o Bluetooth per la stampa immediata. Possono inoltre essere inviati e ricevuti da computer dell’ufficio in modo che gli utenti non debbano progettare ogni volta un’etichetta da zero.

Le etichette progettate con qualsiasi app della piattaforma Brady Workstation sono compatibili con l’app Etichette express fornita con la BradyPrinter M611. La nuova stampante mobile BradyPrinter M611 è compatibile con l’ampia gamma di materiali affidabili appositamente pensata da Brady per le applicazioni industriali.

Le etichette sono in grado di resistere a temperature estreme, fuoco, sostanze chimiche, solventi, combustibili, umidità o sporco. Sono inoltre disponibili sotto forma di tipi di etichette professionali, tra cui wire wrap, autolaminanti, a bandiera, targhette, cartellini e varie etichette per componenti come le etichette spessorate di alta qualità simile a quella delle targhe di identificazione.