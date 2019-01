Da SAP nuove soluzioni di subledger per prodotti finanziari

La nuova soluzione presentata da SAP si basa su SAP S/4HANA e mette a disposizione un hub centrale che gestisce i dati tra i sistemi operativi e finanziari. Grazie agli oltre 45 anni di esperienza nel settore finanziario, SAP ha sviluppato una soluzione che si adatta al sempre più complesso contesto normativo e di reporting di banche, assicurazioni e aziende fintech. La soluzione mette a disposizione un hub centrale che gestisce i dati tra i sistemi operativi e finanziari, rendendo più semplice il flusso tra i conti e garantendo allo stesso tempo una maggiore trasparenza e controllo. Sfrutta inoltre i vantaggi della piattaforma di in-memory computing leader di mercato, SAP S/4HANA, in termini di flessibilità e velocità.

Luka Mucic, CFO e membro dell’Executive Board di SAP

Questa soluzione supporta sofisticati aspetti di valutazione e contabilità multi-GAAPGli analityc integrati in SAP Fiori rendono questa soluzione uno strumento dinamico per l'utente finale e la trasformano in una potente piattaforma che restituisce analisi dei dati in grado di semplificare la gestione finanziaria. Questi miglioramenti si basano su ciò che abbiamo già realizzato nel nostro progetto di co-innovazione con Swiss Re, e non vediamo l'ora di estendere i benefici su vasta scala ai nostri clienti bancari e assicurativi.

La capacità dell'IT di gestire i processi finanziari e di rischio è diventata più complessa a causa di modelli di dati frammentati tra sistemi operativi e finanziari, oltre a regole e interfacce contabili ridondanti. Mantenere conformità e coerenza è un compito impegnativo dettato da nuove normative, come gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 9 e 17. Queste influenzano la valutazione delle attività e delle passività degli assicuratori a fini contabili e cambiano gli standard di elaborazione e rendicontazione.

Per aiutare a superare questi ostacoli, la nuova soluzione di SAP lavora su una piattaforma di contabilità multi-GAAP che fornisce funzionalità di calcolo avanzate e contabilità per pagamenti, eventi di business e flussi di cassa stimati. La centralizzazione di tutte le norme contabili per gli strumenti finanziari e i contratti assicurativi alleggerisce i sistemi di prodotto dai compiti pratici e di controllo, garantendo così una significativa riduzione dei costi e la conciliazione di diversi libri contabili. Per le compagnie assicurative, un componente aggiuntivo aiuta la preparazione dei flussi di cassa forniti da sistemi attuariali.