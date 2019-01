Talentia Software arricchisce Recruitment & Onboarding

La versione di Recruitment & Onboarding è stata arricchita da Talentia Software; il processo di inserimento delle persone è stato velocizzato. Azienda che opera nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle performance aziendali nell’area economico-finanziaria e delle risorse umane, Talentia Software ha deciso di valorizzare ulteriormente la soluzione Talentia Recruiting & Onboarding.

Vengono offerte nuove funzionalità specifiche di onboarding volte a strutturare ed ottimizzare tutte le fasi previste dal percorso d’inserimento di nuove risorse, così come il percorso formativo che richiede ogni cambio organizzativo interno: successioni o mobilità verso nuovi ruoli e posizioni. Talentia Recruiting & Onboarding è una soluzione di gestione completa che si integra con qualunque modulo o sistema di supporto dei processi chiave HR e che gestisce le modalità di recruitment e onboarding con maggiore agilità.

Nello specifico, le nuove funzionalità di onboarding, le cui fasi di progettazione e testing sono state realizzate nell’Innovation Center di Bari, permettono ai Responsabili HR di ridurre il tempo necessario di assimilazione del nuovo contesto da parte delle nuove risorse che entrano in azienda, guadagnandone, invece, in termini di efficacia. Considerando l’alto rischio di turnover segnalato sui Millenials neoassunti, nei primi sei mesi dall’ingresso in azienda, il processo di inserimento, o un cambio interno di ruolo, risulta determinante per favorire l’integrazione del collaboratore nella nuova realtà lavorativa.

Nella fase di onboarding, infatti, il neoassunto acquisisce conoscenze e apprende prassi e comportamenti utili a diventare parte integrante dell’azienda, sia a livello organizzativo che di cultura aziendale. Differente invece il processo di accompagnamento ad un nuovo ruolo, dove il collaboratore viene introdotto ai processi organizzativi propri della nuova posizione e alla conoscenza del team; sempre con l’obiettivo strategico di ridurre al minimo il tempo che occorre per entrare pienamente nel ruolo e raggiungere la piena produttività.

Silverio Petruzzellis, HCM Solution Manager di Talentia Software

Il livello di affinità con l’impresa si sviluppa nei primi tre mesi di esperienza lavorativa. Durante questo arco di tempo conta valorizzare l’identità aziendale ma anche abilitare la persona ad agire ed esprimere le proprie potenzialità nella nuova realtà. Il governo del processo di onboarding è un’attitudine organizzativa che necessita di estese capacità gestionali dei responsabili affinché non si riduca alla messa in pratica di una procedura omologata, ma sia vissuta invece come una pratica stabile di integrazione dei nuovi arrivati e delle loro peculiarità. Talentia Onboarding è una piattaforma di gestione e sviluppo del capitale umano che consente ai nostri clienti di gestire al meglio la relazione tra l’individuo e l’organizzazione, perseguendo una visione people-centric del business.

Talentia Onboarding offre supporto a tre soggetti in azienda:

- HR, tramite la configurazione del percorso di inserimento, la selezione dei neo-assunti o dipendenti coinvolti, l’avvio ed il controllo di esecuzione (cruscotto riepilogativo di monitoraggio)

- Manager, a cui è consentito il monitoraggio di ogni fase, aggiunte o modifiche per percorsi individuali puntuali e personalizzati, interazione agevolata con il collaboratore e questionari di valutazione durante la sua progressione

- Neoassunto / collaboratore, con una dashboard dedicata per tutto il periodo di onboarding, un calendario delle attività di apprendimento (corsi E-Learning o in-house programmati, periodi di affiancamento, tutor di riferimento, ecc.) ed input al networking, tramite il Feedback Wall personale che invita alle interazioni con l’organizzazione mentre la comunicazione diretta con il team è abilitata attraverso feedback immediato

Il modulo, integrato con l’intera suite di Talentia HCM, è installabile a partire dalla versione 11 o acquistabile stand-alone per integrarlo ad altri sistemi HR.