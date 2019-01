Kiwi.com, SafeCharge come partner per i pagamenti online

Kiwi.com sceglie SafeCharge Payment Engine per ottimizzare l’accettazione dei pagamenti dei viaggiatori ovunque nel mondo. Kiwi.com cercava un partner tecnologicamente avanzato ed affidabile per gestire le proprie transazioni online, e la scelta si è logicamente orientata su SafeCharge, partner di riferimento per le aziende che vogliono avere il meglio dalla tecnologia di pagamento. La collaborazione permetterà a Kiwi.com di garantire agli utenti ovunque nel mondo un’esperienza di pagamento facile e sicura, grazie all’accettazione di un’ampia gamma di metodi di pagamento sia tradizionali che alternativi.

Attraverso la connessione diretta con le maggiori carte di credito e oltre 150 sistemi di pagamento locali, SafeCharge aiuterà Kiwi.com ad ottenere un numero più elevato di conversioni di pagamento, consentendo agli utenti di scegliere sempre il proprio metodo di pagamento preferito.

La scelta di investire in una tecnologia di pagamento all’avanguardia conferma la filosofia di Kiwi.com, tesa a rendere il viaggiare più semplice e accessibile per tutti.

Juraj Striezenec, Chief Financial Officer di Kiwi.com

Nel mondo odierno, dove globalizzazione è la parola d’ordine, diventa fondamentale per chi opera in questo ambito offrire una piattaforma di viaggio flessibile, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di ogni viaggiatore. Per poter fornire alla nostra clientela globale la miglior esperienza d’acquisto possibile, avevamo bisogno di poter contare su un partner di servizi premium che non solo condividesse la nostra ambizione, ma che possedesse anche il know-how necessario per gestire al meglio i pagamenti cross-border. Con SafeCharge sappiamo di poter contare su una solida infrastruttura di pagamento, che senza dubbio ci aiuterà a crescere e ad aprirci a nuovi mercati.

Natália Čermáková, Payment Specialist per Kiwi.com

Eravamo alla ricerca di un partner capace di combinare capacità globali di acquisizione con un ampio portfolio di soluzioni. La nostra partnership con SafeCharge ci consentirà di offrire ai clienti maggiori opzioni di pagamento e valuta, oltre a una esperienza di acquisto più soddisfacente. Una customer experience impeccabile dalla selezione del prodotto al pagamento finale è infatti fondamentale per un’azienda come Kiwi.com, che punta ad acquisire velocemente nuovi mercati.

SafeCharge fornirà, in un unico strumento, servizi di pagamento locali e internazionali, permettendo a Kiwi.com di gestire più semplicemente il flusso di transazioni globali e garantendo agli utenti di poter acquistare il proprio viaggio in tutta semplicità e sicurezza. . Pagamenti facili e senza intoppi, assieme a un checkout intuitivo, contribuiranno ad aumentare i tassi di conversione e permetteranno di crescere a livello internazionale.