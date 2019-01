Red Hat, ecco JBoss Enterprise Application Platform 7.2

Red Hat ha annunciato la disponibilità di JBoss Enterprise Application Platform 7.2, l’ultima versione del proprio application server open source.

È sempre tempo di annunci in casa Red Hat. D’altronde poche aziende al mondo sono altrettanto dinamiche, una vera e propria firma d’autore.

Oggi tocca a Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, che arriva alla versione 7.2, offrendo maggiore conformità con Java Enterprise Edition (EE) 8, JDK 11/Java SE 11, e un più ampio supporto per Microsoft Windows e i microservizi enterprise Java. Con questa release, Red Hat continua il suo impegno verso Java EE 8 e Jakarta EE, la nuova casa di cloud-native Java, una specifica community-driven della Eclipse Foundation. JBoss EAP 7.2 è certificata Java EE 8, il che significa nuove funzionalità così come diversi aggiornamenti su una vasta gamma di caratteristiche esistenti.

Ecco le novità principali di versione:

La certificazione Java EE 8 introduce nuove capacità pensate per migliorare portabilità e sicurezza delle applicazioni e la manipulazione di documenti JSON. Rispetto ai microservizi enterprise Java, JBoss EAP 7.2 include il supporto Technology Preview per Eclipse MicroProfile Config, REST Client, OpenTracing, e Healthquattro delle 12 librerie attualmente parte del progetto community-driven.

- Certificazione per Red Hat Developer Studio 12;

- Supporto Red Hat Enterprise Linux 8 Beta;

- Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2;

- Migliorie alla gestione di server, console e CLI per velocizzare i cambiamenti, e ridurre il tempo dedicato alla manutenzione;

- Capacità ‘build once and deploy anywhere’ all’interno di un’unica sottoscrizione;

- nuovo Maven bill-of-materials (BOM) per JBoss EAP e Java EE 8;

- maggiore integrazione con Red Hat OpenShift per applicazioni cluster;

- supporto per IBM Db2 e11.1, IBM MQ 9, e PostgreSQL 10.1.

Ricordiamo che JBoss EAP 7.2 è un componente chiave di Red Hat Application Runtimes, che comprende anche OpenJDK, Red Hat OpenShift Application Runtimes, ActiveMQ, e Red Hat JBoss Data Grid, integrate e ottimizzate per Red Hat OpenShift, che offrono una piattaforma applicativa hybrid cloud coerente su cui perfezionare le applicazioni Java esistenti e, al tempo stesso, innovare con microservizi enterprise Java e non, DevOps, CI/CD, e sofisticate tecniche di deployment.