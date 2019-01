Aruba, due nomine dall’interno per crescere nel tempo

Importante giro di poltrone in Aruba: l’azienda ha annunciato la nomina di Stefano Sordi a Direttore Commerciale; Gabriele Sposato sarà il nuovo Direttore Marketing.

Queste scelte strategiche rientrano in un piano più ampio di crescita del brand e che interesserà l’intero anno in corso. L’obiettivo è quello di incrementare la presenza nazionale ed internazionale di Aruba, consolidando le divisioni al suo interno.

In Aruba dal 2012, Stefano Sordi vanta 20 anni di esperienza nel settore IT in Italia e all’estero. Il manager assume la guida della divisione commerciale, a capo sia del dipartimento vendite che di quello marketing.

Gabriele Sposato, da 5 anni in Aruba, vanta un’esperienza ventennale in ambito web e digitale avendo lavorato con i principali player di riferimento a livello europeo ricoprendo ruoli manageriali sia in ambito marketing che sales.

Le nomine si inseriscono in un più ampio piano d’investimenti che sta portando l’azienda a consolidare la propria leadership, sia come operatore di servizi web online, sia come player nel mercato enterprise per le soluzioni Cloud, Data Center e Trust Services.