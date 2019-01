SAP completa l’acquisizione di Qualtrics

SAP SE fa sapere di aver completato l’acquisizione Qualtrics International Inc., precedentemente annunciata lo scorso anno.

Qualtrics è il pioniere della categoria software per l’experience management (XM) che permette alle organizzazioni di crescere nell’experience economy. Questa unione accelera la nuova categoria XM unendo i dati esperienziali di Qualtrics con i dati operativi del software SAP per dare maggior vigore e sostegno all’economia. SAP e Qualtrics offriranno alle aziende gli strumenti per creare eccezionali esperienze per clienti e dipendenti e sviluppare memorabili esperienze di prodotto e di brand.

Ryan Smith continuerà a guidare Qualtrics, che manterrà la sua attuale leadership, i suoi dipendenti, branding e cultura aziendale e opererà come un’entità all’interno del Cloud Business Group di SAP. Qualtrics continuerà inoltre a mantenere i due headquarter di Provo, Utah, e di Seattle, Washington.

Il potenziale trasformativo degli X-Data unito agli O-Data

Gli Experience data (X-data) servono a ottenere e sfruttare il valore della voce di clienti e dipendenti, e dei feedback su prodotti e brand all’interno dell’organizzazione. L’unione tra i dati e gli insight sull’experience di Qualtrics con gli ineguagliabili dati operativi (O-data) provenienti dal software di SAP permetterà ai clienti di gestire meglio supply chain, business network, dipendenti e processi core. Insieme, SAP e Qualtrics offriranno un’esperienza unica end-to-end e un sistema di gestione operativa per sostenere l’economia.

Rivolgendosi agli oltre 425,000 clienti e alla forza vendita globale di circa 15.000 persone di SAP, Qualtrics sarà in grado di crescere rapidamente sul mercato mondiale. SAP ha una lunga storia di successi nell’accelerare la crescita delle aziende innovative che rileva, come ben esemplificato dal rapido successo delle recenti acquisizioni di SAP.