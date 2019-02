NEC, soluzioni per meeting che semplificano la collaboration

NEC Display Solutions Europe ha annunciato il lancio di una nuova gamma di soluzioni di collaborazione interattive per migliorare meeting e conferenze.

Le piattaforme includono la nuova serie di display touch ShadowSense, la serie C (SST) e la nuova serie di display entry-level per la collaboration, NEC CB, che completa la sua line-up di soluzioni di collaboration per sale riunioni.

La serie C SST consente di migliorare riunioni e conferenze con una straordinaria risoluzione UHD. La tecnologia touch ShadowSense permette di tenere le tende aperte e condurre i meeting in condizioni di luce naturale, con un’interfaccia touch precisa in grado di lavorare perfettamente senza ghost touch anche in condizioni di luce solare diretta.

Questi apparecchi includono anche NEC Collaboration Soundbar, la soluzione universale per riunioni di piccole dimensioni. Essa incorpora ogni componente necessario per video conferenze efficienti, inclusi una videocamera, un microfono ed un altoparlante ed è stata progettata per lavorare senza alcuna installazione di driver offrendo operatività plug-and-play semplice ed affidabile. La Collaboration Soundbar prevede anche un montaggio universale per la massima flessibilità di installazione.

NEC lancia Mosaic Connect, che consente di connettere ed effettuare presentazioni simultanee fino a 4 partecipanti da qualsiasi apparecchio via browser o airplay. Mosaic Connect è una soluzione basata su cloud, che permette ad utenti remoti di collegarsi indipendentemente dal network utilizzato. Mosaic Connect è disponibile sia come hardware che come software integrato nelle serie NEC CB e NEC InfinityBoard.

Infine, la nuova serie CB, disponibile in tre formati di grandi dimensioni, 65”, 75” e 86”, fornisce una soluzione entry-level di collaboration all-in-one con risoluzione UHD ed interattività fino a 20 punti touch simultanei. Il device prevede un potente computer embedded con funzionalità di lavagna, grazie a Mosaic Canvas, condivisione di schermo wireless, grazie a Mosaic Connect, browser, lettore PDF e Office viewer. Inoltre, la performance del computer è garantita dallo Slot-In PC OPS NEC, che consente di aggiungere una serie di funzionalità specifiche Slot-In PC Windows 10 Professional, attraverso una interfaccia di comune utilizzo.