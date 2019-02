Intel Xeon W-3175X, 28 core per applicazioni professionali

Intel rende disponibile la nuovaCPU Xeon W-3175X, un processore per il segmento professionale contraddistinto dalla disponibilità di 28 core sbloccati.

Stiamo parlando di un dispositivo per workstation di fascia alta e specificamente pensato per quel tipo di applicazioni che adottano calcolo multi-thread intensivo (progettazione architettonica o industriale e creazione di contenuti professionali).

La differenza con la controparte desktop è netta; le maggiori performance sono infatti ascrivibili alla disponibilità di un elevato numero di core e thread, alle numerose linee PCIe e CPU, nonché alla possibilità di installare un elevato quantitativo di memoria RAM.

Intel Xeon W-3175X si distingue per:

Architettura Intel Mesh, che offre bassa latenza ed elevata larghezza di banda dei dati tra core della CPU, cache, memoria e I/O incrementando al contempo il numero di core per processore, esigenza fondamentale per i carichi di lavoro impegnativi e altamente parallelizzati di creatori di contenuti e professionisti esperti.

Intel Extreme Tuning Utility, un set di strumenti di precisione che aiuta gli utenti esperti di overclocking ad ottimizzare la loro esperienza con i processori sbloccati.

Intel Extreme Memory Profile, che semplifica l'esperienza di overclocking eliminando le complessità dell’overclocking della memoria.

L’offset del rapporto di moltiplicazione e il controller di memoria per regolare il controllo della tensione di Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) consentono l'ottimizzazione delle frequenze di overclocking indipendentemente dai carichi di lavoro SSE o AVX e permettono la massimizzazione dell'overclocking1 della memoria.

Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, che offre frequenze fino a 4,3 GHz.

Fino a 68 linee PCIe nella piattaforma, 38,5 MByte di Intel Smart Cache, supporto per memoria DDR4 a 6 canali con fino a 512 GByte a 2.666 MHz e supporto ECC e RAS standard per potenziare le periferiche e i tool ad alta velocità.

I sistemi basati su chipset Intel C621 progettati per supportare il processore Intel Xeon W-3175X consentono ai creatori di contenuti professionali di raggiungere un nuovo livello di prestazioni.

Il raffreddamento a liquido tutto in uno Asetek 690LX-PN, una soluzione personalizzata venduta separatamente da Asetek, assicura che il processore funzioni senza problemi sia con le impostazioni predefinite che con l'overclocking.

Il processore Intel Xeon W-3175, consente di creare "Infiltrator Demo" in Unreal Engine fino a 1,52 volte più velocemente rispetto al processore Intel® Core™ i9 9980XE.