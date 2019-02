Lexmark Two Series, stampanti e MFP evoluti per le PMI

Lexmark International rende disponibili funzioni evolute per le PMI e svela la gamma “Two Series” dedicata all’Open Channel, su misura per micro-gruppi di lavoro.

Il monofunzione Lexmark B2236dw e il multifunzione MB2236adw sono dunque strutturati per accelerare il business dei piccoli uffici, solitamente composti da meno di cinque persone, tipici delle piccole imprese, le startup, le filiali o i franchising.

Sammy Kinlaw, vice president, worldwide channel and OEM sales di Lexmark

Indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione, Lexmark è impegnata nell’aiutare i clienti a ridurre il costo e la complessità IT legata alla gestione delle stampanti. Le piccole realtà non possono permettersi di perdere tempo o denaro aggiornando gli apparati IT ogni anno. Lexmark ha quindi intenzionalmente ingegnerizzato questi dispositivi per essere robusti, potenti e veloci, oltre che realizzati per durare.

I micro-gruppi di lavoro e le piccole imprese restano un importante segmento in crescita come confermato dal report ADP/Moody’s Analytics che indica 89.000 posizioni small business aperte nel solo dicembre 2018. Segnando l’ingresso di Lexmark in questo segmento, le nuove stampanti offrono un output monocromatico fino a 36 pagine al minuto, oltre alla classica stampa fronte-retro. La funzionalità WiFi offre connettività e supporto per gli utenti mobili, mentre le feature di sicurezza complete garantiscono lo stesso livello di protezione tipico dei dispositivi enterprise-class.