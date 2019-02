Maticmind, pioggia di premi al Cisco Partner Summit 2018

Maticmind ha comunicato, orgogliosamente, di aver ricevuto numerosi riconoscimenti, in occasione del Cisco Partner Summit 2018: Customer Experience Partner of the Year 2018, Architectural Excellence Security 2018 e, non meno importante, Customer Experience Partner of the Year 2018 South Europe.

Il summit, al quale partecipano annualmente oltre 1000 aziende partner di Cisco, provenienti da 75 paesi, è sicuramente un importante momento di incontro, un’occasione per confrontarsi su tematiche di rilievo, ma è anche l’evento che mette in luce e premia i migliori partner dei singoli mercati tecnologici selezionati all’interno della Cisco Global Partner Organization e tra i leader regionali.

Maticmind, Gold Partner di Cisco da oltre vent’anni, può fregiarsi orgogliosamente del titolo di Customer Experience Partner of the Year 2018 - sia a livello nazionale che a livello South Europe, a sottolineare l’importante ruolo che riveste in qualità di partner commerciale di una delle società americane pilastro del mondo dell’IT come Cisco.

Paolo Prevedini, Marketing & Business Development Director

Questi premi sono un importante traguardo per Maticmind, perché mettono in risalto i suoi punti di forza. Il premio come Customer Experience Partner of the Year, che ci è stato riconosciuto sia a livello europeo che a livello nazionale, è un riconoscimento per l’importanza che Maticmind pone nel perseguire il proprio obiettivo di garantire la massima efficienza sia a livello di soluzioni proposte che nel garantire la massima attenzione per qualsiasi esigenza dei propri clienti.

Importante anche il titolo di Architectural Excellence Security 2018: dato che implica essere partner di massima sicurezza, è molto strategico data la rilevanza del tema in questo periodo.

Sottolinea Prevedini

Questo premio ci riempie di orgoglio, perché non si tratta solo di un riconoscimento per l’impegno che l’azienda pone su una tematica che ultimamente sta molto a cuore alla gente, ma anche perché evidenzia come la scommessa di investire in questi ultimi due anni nel campo della sicurezza si sia rivelata una scelta vincente.

I premi ricevuti, quindi, mettono in risalto la capacità dell’azienda nel garantire sempre un supporto efficiente e di alta qualità nei confronti dei propri clienti, sia a livello tecnico che consulenziale, cercando di rispondere ad ogni loro esigenza e proponendo ogni volta le soluzioni più adatte ed innovative, proponendosi non come un semplice fornitore ma come un partner consulenziale.

Dalle parole di Paolo Prevedini si evince che Maticmind si impegna ad un costante aggiornamento e miglioramento, per continuare a garantire ai propri clienti le massime prestazioni e competenze, sinonimo dei riconoscimenti di eccellenza ricevuti fino ad oggi.