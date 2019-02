Al BETT tutte le novità di Acer e la gamma di Chromebook

Proprio il BETT Show di Londra è stata l’occasione che ha permesso a Acer di presentare una nuova gamma di Chromebook da 11,6" per il settore scolastico. I nuovi Chromebook offrono design resistenti MIL-STD 810G, le tecnologie più recenti e una vasta gamma di funzionalità standard e opzionali pensate per soddisfare le esigenze degli studenti.

James Lin, General Manager, Commercial & Detachable Notebooks, IT Products Business di Acer

Il nostri modelli da 11,6 pollici sono stati sempre dedicati al mercato education sin dal primo lancio nel 2011”, Oggi offriamo un’ampia gamma di configurazioni in modo che i nostri clienti nel settore dell'istruzione possano ottenere il Chromebook Acer che più si adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. E mentre ci sono molte possibilità di scelta tra processore, display e tastiera, i nuovi modelli offrono tutti affidabilità, design resistenti abbinati a semplicità' d'uso e ad una facile gestibilità che i reparti IT da sempre apprezzano.

Conformi ai severi standard militari statunitensi MIL-STD 810G, i nuovi Chromebook Acer da 11,6" hanno un design rinforzato e una scocca solida e in grado di resistere a cadute da fino a 122 cm di altezza e di gestire fino a 60 kg di pressione.

Chromebook Spin 511, convertibile con display antibatterico

Acer Chromebook Spin 511 (R752T) offre il meglio per studenti e mondo scolastico: un design resistente e convertibile. L'Acer Chromebook Spin 511 ha un meccanismo di apertura a 360 gradi, che permette di utilizzare il display touch in quattro diverse modalità: tablet, notebook, display e tenda. Inoltre, il notebook è dotato di un touch screen antibatterico Corning Gorilla Glass che fornisce resistenza ai graffi e protegge sia il dispositivo che gli studenti che potrebbero usare il Chromebook in condivisione. Il Chromebook Spin 511 consente di lavorare in multitasking tenendo aperte più applicazioni contemporanenamente, offre prestazioni affidabili per un’intera giornata garantendo fino a 10 ore di autonomia, grazie ai processori di ottava generazione Intel Celeron N4000 dual-core o N4100 quad core.

Chromebook 311 (C733) con tastiera a prova di liquidi

Acer Chromebook 311 (C733) ha una tastiera resistente agli spruzzi, che lo rende ideale per l'impiego all'interno di laboratori dove può essere previsto l'utilizzo dei dispositivi vicino all'acqua. Acer C733 è disponibile in versione touch (C733T) e non touch (C733). Basato sui più recenti processori di ottava generazoine Intel Celeron N4000 dual core o Celeron N4100quad core, il C733 offre affidabili prestazioni per studenti e amministratori IT, fino a 12 ore di autonomia e una connessione online affidabile grazie alle antenne Intel Gigabit WiFi 2x2 802.11 ac MU-MIMO.

I modelli Acer Chromebook R721T e C721 sono alimentati dal processore AMD A-Series di settima generazione A4-9120C con grafica Radeon, dispongono di una tastiera pensata per l'utilizzo in ambito scolastico, difficile da manomettere e facilmente riparabile dai reparti IT locali. Inoltre, le tastiere di entrambi i modelli sono dotate di protezione dagli spruzzi.

Connettività attraverso le porte più recenti e tecnologia del display

Tutti i nuovi Chromebook Acer da 11,6 pollici includono fino a due porte USB 3.0 e fino a due porte USB 3.1 Type-C che possono essere utilizzate per caricare il dispositivo e altri prodotti, trasferire rapidamente i dati fino a 5 Gbps e connettere un display esterno HD. I Chromebook (C733/R752T) dispongono anche di Bluetooth 5.0 mentre i Chromebook (C721/R721T) dispongono di Bluetooth 4.2.

Il Chromebook Spin 311 (R721T) sfrutta al massimo il proprio design convertibile per includere un touch screen antibatterico e antigraffio Corning Gorilla Glass. Il Chromebook 311 (C721) è dotato di un display non touch e di una webcam HD grandangolare in grado di riprendere l'intera classe.

Facile da installare e gestire

Gli amministratori IT troveranno semplice effettuare aggiornamenti, configurare app, utilizzare estensioni e gestire policy grazie all’interfaccia web che rende i nuovi Chromebook facili da installare e gestire. I Kensington lock consentono inoltre di assicurare i dispositivi ai relativi banchi e laboratori. Gli studenti rimangono sempre protetti, dal momento che Chrome OS viene automaticamente aggiornato e protegge gli utenti da minacce online come virus e malware. I nuovi Chromebook inoltre supporteranno completamente Google Play fin dal momento del lancio, dando accesso a milioni di app Android e Chrome per l'apprendimento, la ricerca e il divertimento.