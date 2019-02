Intoowit sceglie il cloud data management di Rubrik

Per i processi di data management del gruppo Ingo, del quale fa parte, Intoowit ha scelto Rubrik per raddoppiare le prestazioni del backup e di ridurre i tempi. Grazie a questa scelta, infatti, Rubrik ha nesso a disposizione del gruppo una soluzione software all-in-one che ha consentito all’azienda di automatizzare i processi di backup e recovery.

Cristian Orlandi, Coo di Intoowit

Abbiamo preso in esame tecnologie differenti, e abbiamo deciso di scegliere Rubrik. L’approccio innovativo di Rubrik al data management ci ha conquistati. Sapevamo che adottare la loro soluzione all’avanguardia ci avrebbe consentito di offrire un miglior servizio ai nostri clienti.

Con sede a Milano, oltre 700 dipendenti e 350 clienti, compresi alcuni dei principali marchi al mondo, il gruppo Ingo è formato da più società che operano nel mercato dei servizi dedicati alle relazioni tra cui Phonetica (contact center cross-channel), Intoowit (technology solutions provider) e Oppplà (web sales). Grazie alla specializzazione di competenze e processi, ogni società del gruppo è in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni mercato, creando valore nelle relazioni e integrandosi nei progetti più evoluti e complessi.

L’infrastruttura del gruppo è distribuita su diversi data center. Lo storage viene reso disponibile attraverso il cloud privato e un data farm iperconvergente, in un ambiente virtualizzato all’80%, con circa la metà dei dati nel private cloud e l’altra metà nel data farm. Obiettivo di Ingo quello di centralizzare il data management in un modo che la soluzione di backup legacy, basata su array di dischi tradizionali, non permetteva. Intoowit, come technology solutions provider interno, ha gestito il progetto occupandosi di individuare la soluzione più adatta alle esigenze del gruppo e dei clienti.

Questi i vantaggi derivati dall’implementazione della soluzione di cloud data management di Rubrik:

- 50% di aumento nelle prestazioni del backup. Il tempo di backup è stato ridotto del 40%, la finestra di backup del 50%.

- 87% di risparmio nel tempo di gestione. La gestione complessiva del backup è passata da oltre 4 ore a 30 minuti alla settimana.

- 90% di riduzione del footprint del data center. L’ambiente di backup è passato da 20U a 2U.

-Conformità normativa accelerata: mantenere la compliance con il GDPR è fondamentale poiché il gruppo gestisce i dati di altre aziende. Rubrik cifra in modo sicuro tutti i dati a riposo e in transito e permette di creare facilmente report, con la certezza di poter mantenere la compliance per tutti i clienti finali.

-Mobilità cloud, nonostante Ingo si avvalesse già del private cloud per alcune esigenze di storage, l’integrazione di Rubrik con il cloud ha confermato la scelta anche per la soluzione di data management.

Uno dei principali vantaggi che abbiamo riscontrato in seguito dell’implementazione di Rubrik è stata la semplicità. Poter visualizzare tutti i dati su un’unica dashboard rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla soluzione legacy, semplificando il monitoraggio e permettendo la creazione semplice di report, aiutandoci così a raggiungere la compliance in ottica GDPR. Anche nello sviluppo di una strategia di disaster recovery più solida, Rubrik svolgerà un ruolo chiave, grazie alle sue funzionalità di replica automatica.