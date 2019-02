Irion, un anno di crescita per la software house torinese

Nel 2018 per Irion ricavi per circa 14 milioni di euro, nuovi uffici a Milano e nuovi ingressi nello staff. Per il 2019 obiettivo quello di continuare la crescita. Fondata a Torino nel 2004 dai fratelli Alberto e Giovanni Scavino con Mauro Sturaro, lo scorso anno Irion ha registrato un +15% rispetto al 2017, a un tasso di quasi il doppio rispetto al settore di riferimento, che prevede circa il +7,9% (fonte Rapporto Anitec-Assinform “Il Mercato Digitale in Italia” 2018).

Riguardo all’ampliamento dell’organico, il 2018 ha visto l’ingresso di nuove figure come quelle di Mauro Tuvo, in qualità di Principal Advisor, e di Roberto Fasano, nuovo Principal Business Consultant, oltre a diversi giovani neolaureati. Attualmente l’azienda conta nel suo staff 114 professionisti, suddivisi tra la sede centrale nell’Environment Park di Torino e i nuovi uffici di Milano, inaugurati nella primavera dello scorso anno nella Torre Breda di piazza della Repubblica.

Il numero di dipendenti è raddoppiato negli ultimi quattro anni e, di conseguenza, l’azienda si è trovata a dover ristrutturare la propria presenza fisica, allargando gli uffici nel capoluogo piemontese e dotandosi di una sede più strutturata in quello lombardo. Irion aveva già da tempo una sede commerciale a Milano ma, nel 2018, ha deciso di svilupparla ulteriormente allo scopo di servire meglio e più da vicino I clienti in ambito finanziario.

Infatti I comparti bancario e assicurativo sono da sempre il target principale dell’offerta, che può oggi però vantare anche una presenza nel mercato energy & utilities. Irion, già scelta da 8 dei 10 principali gruppi bancari italiani, nel 2018 ha acquisito altri 7 clienti in questo ambito.

Alberto Scavino, Ceo di Irion

Il 2018 è stato per noi un anno di grandi miglioramenti, dal punto di vista strutturale, organizzativo e tecnologico: siamo certi che il 2019 non sarà da meno. Negli ultimi mesi il nostro team si è arricchito di professionisti altamente qualificati, che già stanno facendo la differenza.

Per ciò che riguarda l’anno appena iniziato, obiettivo di Irion quello di continuare a crescere a doppia cifra, seguendo i tre principi del declarative thinking; dell’agile managing; del forward looking. Le novità che accompagneranno i prossimi mesi sono molte, anche dal punto di vista tecnico. Tra queste la nuova release della piattaforma Irion EDM e l’introduzione di nuovi Add-On Ready to Go specifici, soluzioni verticali, estensioni della piattaforma, pronte all’uso che indirizzano specifiche esigenze di mercato.