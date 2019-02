Asus premiata come una delle “World Most Admired Companies”

Per la quarta volta Asus è entrata con il massimo dei voti nel ranking delle “World’s Most Admired Companies” di Fortune per ciò che riguarda la categoria Computer.

Fortune ha collaborato con il partner Korn Ferry per svolgere un sondaggio sulla reputazione aziendale globale. L’indagine si è sviluppata partendo da un elenco di circa 1500 candidati comprendenti le mille maggiori società statunitensi, classificate per fatturato, e le società non statunitensi presenti nel database Global 500 di Fortune con entrate pari o superiori a 10 miliardi di dollari. Sono state selezionate le aziende con il maggior reddito in ogni settore, per un totale di 680 in 30 Paesi.

Per classificare le migliori aziende in 52 settori, Korn Ferry ha chiesto ai dirigenti, direttori e analisti di valutare le 680 imprese candidate nel loro settore di appartenenza utilizzando nove criteri, tra cui il valore di investimento, qualità della gestione, prodotti, responsabilità sociale e capacità di attrare talenti. Per essere classificate le aziende devono raggiungere un punteggio tale che le posizioni nella prima metà del sondaggio del proprio settore industriale.

L'indagine ha classificato Asus come azienda migliore nella categoria Computer, riaffermando la sua posizione di brand forte che continua a fornire prodotti e servizi di alto livello.