Software AG partecipa al Forum Software Industriale

Software AG ha deciso di partecipare al Forum Software Industriale di Milano, e non lo farà in modo passivo: porterà infatti un caso reale di smart manufacturing e Industrial IoT di un cliente italiano e per dimostrare attraverso una demo live il funzionamento dei dispositivi industriali con le soluzioni Cumulocity IoT e Analytics. Insomma, la volontà è chiaramente quella di mostrare risultati concreti e tangibili, e non potrebbe essere altrimenti, parlando ad un mondo altrettanto concreto quanto quello del manufacturing.

Francesco Maselli, Vice President loT CoE EMEA, Software AG, terrà uno speech nella sessione tecnologica pomeridiana dedicata allo Smart Manufacturing dal titolo “Il valore della piattaforma IoT dallo smart manufacturing agli smart product: approcci e soluzioni, con l’esperienza di un cliente italiano” in cui presenterà insieme a Gualtiero Biella, Managing Director di GN Techonomy (partner di Software AG), il case study italiano di un’azienda leader nel settore dei gas industriali per dimostrare come trasformare le potenzialità in valore reale e concreto per le aziende, grazie alla piattaforma Cumulocity IoT.

Gianluca Favalli, Senior Solutions Architect di Software AG, illustrerà con la demo live “Industrial IoT in a Box” il funzionamento dei dispositivi industriali con Cumulocity IoT. Nello specifico si tratta della rappresentazione di una macchina facente parte di una linea di produzione SMT (Surface Mount Technology - "Tecnologia a montaggio superficiale") che permette di riprodurre svariati casi d'uso come il monitoraggio delle condizioni, la manutenzione predittiva, l'ottimizzazione dei processi di produzione, la gestione dei servizi sul campo e molti altri. Inoltre consente di mostrare dal vivo diverse funzionalità, tra cui Device Management and Connectivity, Predictive-and-Edge Analytics, Process Mining, Process Automation, Low Code App Development, Application Integration.

La demo evidenzia come i dispositivi industriali possano essere integrati e gestiti in modo flessibile utilizzando la piattaforma Cumulocity IoT e come la tecnologia di Software AG si integri facilmente con quelle dei partner permettendo l‘implementazione rapida e agile di soluzioni IIoT.