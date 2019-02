HP, nuovi Chromebook dedicati al mondo educational.

HP ha annunciato diversi nuovi modelli di Chromebook, progettati e dedicati al mondo educational, con prestazioni e robustezza degni di nota. Vediamo cosa propone Hewlett Packard:

HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition

Con la potenza di HP Chromebook x360 11 G2 Education Edition, gli insegnanti sono aiutati nel proprio compito: migliorare i risultati di apprendimento. I tempi di avvio rapidissimi, e la potenza di elaborazione permettono di risparmiare tempo prezioso. Questo modello è basato sui più recenti processori Intel, resiste a cadute e schizzi di liquidi, ha ottima connettività, oltre ad una batteria che garantisce fino 11,5 ore di autonomia della batteria e si ricarica rapidamente. Completa il quadro, una fotocamera posteriore da 5 Mpixel.

L’apertura dello schermo a 360 gradi permette livelli di collaborazione eccellenti, per non parlare della dual camera opzionale, e della HP Wacom EMR pen (anch’essa in opzione). In sintesi, questo modello permette di scrivere, toccare, digitare e disegnare in diverse modalità, lasciando libera la capacità espressiva dello studente. Dato che (lo sappiamo) gli studenti sono spesso esuberanti, HP ha pensato bene alla robustezza. Un corpo molto robusto e rugged, si va a sommare alla tastiera resistente agli schizzi, allo schermo in Corning Gorilla Glass e alle porte rinforzate USB-C. Non a caso, questo modello ha ottenuto la certificazione MIL-STD 810G, e resiste a cadute da 76 centimetri di altezza. Fino a 8 Gbytes di memoria, e 64 Gbytes di storage eMMC, ne fanno un terminale molto performante, come già detto spinto dai più recenti processori Intel.

HP Chromebook 11 G7 Education Edition

Anche questo modello offre agli studenti tutto il necessario per creare, collaborare e apprendere. Condivide con il precedente modello prestazioni e robustezza, in un più tradizionale schermo, ma con uno spessore ridotto ad appena 19 millimetri. L’apertura dello schermo a 180 gradi permette di condividere con piccoli gruppi di lavoro. È possibile inoltre richiedere il display HD IPS.

HP Chromebook 11A G6 Education Edition

Su un gradino leggermente più basso, ma non per questo meno degno di nota, abbiamo il Chomebook 11A G6. In questo caso abbiamo una APU AMD A4-9120C, coadiuvata da una batteria con autonomia fino a 10 ore. La robustezza è certificata MIL-STD 810G, con resistenza a cadute fino a 70 centimetri. 4 Gbytes di RAM, e fino a 32 eMMC di storage completano il quadro.

Per questa primavera, infine, è previsto il lancio del Chromebook 14A G5. È progettato per il mondo enterprise, gli insegnanti e gli istituti di istruzione superiori, grazie al sistema operativo Chrome OS facilmente gestibile, sicuro e intuitivo. Basato sui più recenti processori AMD, questo modello dispone di USB-C per ricarica e trasferimento dati, e prevede diversi optional come una tastiera retroilluminata resistente ai versamenti di liquidi e un’ampia scelta di pannelli IPS HD o FHD.